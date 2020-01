Louis Vuitton reste la marque française la plus puissante, devant Chanel et Hermès

Louis Vuitton conserve sa première place des marques françaises les plus valorisées, selon le classement BrandZ Top 50, établi par le cabinet Kantar et publié ce lundi. La maison de luxe est suivie de près par Chanel et Hermès.

Avec une valeur estimée à 53,4 milliards de dollars, Louis Vuitton a progressé de 15% par rapport à l’année dernière. C’est notamment grâce à ses innovations marketing, comme la «LV TV» sa nouvelle chaîne Youtube, que la maison de prêt-à-porter de luxe connait ce succès, analyse Kantar. Chanel (2e, 43 milliards de dollars) et Hermès (3e, 34,6 milliards de dollars) complètent le podium. La maison Dior a connu une progression de 20% par rapport à 2019, passant de la 17èmeplace à la 14èmeplace du classement, «en raison notamment d’une collaboration avec l’artiste japonais Hajime Sorayama et la création d’un robot futuriste lors du salon de la mode masculine à Tokyo», observe le cabinet.

Une étude menée par le cabinet Bain & Company en 2018 met en évidence le fait que seuls 18% des biens de luxe dans le monde ont été achetés par des Européens cette année-là, contre 22% pour les Américains, 33% pour les Chinois, 10% pour les Japonais, 11% pour l’Asie (hors Chine et Japon) et 7% pour le reste du monde. «La notoriété internationale et la popularité des marques françaises contribuent de manière significative à leur valeur», selon Kantar.

Le groupe LVMH continue de s’imposer comme leader du marché du luxe, et possède à lui seul sept enseignes figurant dans le classement (Louis Vuitton, Dior, Celine, Givenchy, Moët-et-Chandon, Hennesy, Sephora).

Ces marques prestigieuses ne sont cependant pas les seules à accéder au top 10 : en quatrième position, on retrouve l’enseigne de cosmétiques L’Oréal Paris, estimée à 27,8 milliards d’euros, et le groupe de télécommunications Orange en cinquième position (19 ,9 milliards de dollars). Le classement compte deux nouveaux entrants cette année : Europcar (38ème) et Bouygues Telecom (48ème).

Kantar attribue également le titre d’entreprise la plus innovante à Decathlon (22ème) , «en particulier pour avoir misé sur le shopping numérique (en ligne et en magasin) et pour l’importance qu’elle a accordé aux expériences et à l’interactivité».

Les enseignes françaises sont néanmoins peu présentes dans le classement mondial des marques les plus valorisées. Louis Vuitton arrive à la 110ème position du classement établi par Brand Finance des 500 entreprises les plus valorisées, publié le 22 janvier. Sur le podium mondial, on retrouve essentiellement des marques américaines : Amazon (1er, 220 milliards de dollars), Google (2ème, 159 milliars), Apple (3ème, 140 milliards), Microsoft (4ème, 117 milliards).