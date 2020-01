Paris : le vélo peut-il faire basculer la campagne ?

Alors que son utilisation a explosé pendant la grève contre la réforme des retraites, le vélo est au coeur du débat des municipales à Paris. Plusieurs candidats ont fait part de leur volonté d'agir en faveur de cette mobilité douce et respectueuse de l'environnement, et vont devoir avancer leurs propositions ce mercredi, à l'occasion du «Grand oral du vélo».

Les candidats sont en effet attendus au tournant par les usagers et, plus particulièrement encore, par les collectifs d'usagers – à l'instar de Paris En Selle (PES) et Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) – qui ont prévu «d'auditionner les six candidats principaux» ce mercredi 29 janvier, dans le cadre de leur «Grand oral du vélo». Pendant quinze minutes chacun, David Belliard, Nelly Garnier (directrice de campagne de Rachida Dati), Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo, Danielle Simonnet et Cédric Villani «se succéderont sur scène pour présenter leur vision et leurs propositions pour le Paris cyclable de 2026», a ainsi communiqué PES.