Coronavirus : comment va se dérouler le rapatriement des Français de la zone d'épidémie ?

La France a pris la décision de rapatrier ses ressortissants de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine. Agnès Buzyn, ministre de la Santé donne ce mardi plus de précisions sur le déroulement de l'opération.

Combien de personnes sont concernées ?

Selon la ministre, c'est «le consulat sur place» qui est en train de recenser les expatriés. D'après les premières estimations, entre 500 et 1.000 ressortissants français seraient présents aux alentours du foyer épidémique. «Tous ne veulent pas rentrer», a toutefois nuancé Agnès Buzyn. Au micro de Europe 1, Laetitia Briand, qui vit depuis cinq ans avec son mari et son fils à Wuhan, explique pourquoi elle décline l'offre du gouvernement : «La situation est vraiment sous contrôle, c'est très bien géré, on n'a aucune crainte pour le moment. On préfère rester à Wuhan, ça fait cinq jours qu'on est en quarantaine, on ne veut pas rentrer en France pour recommencer.»

Certains ressortissants européens pourraient également quitter la Chine à bord des avions français : «un certain nombre de pays européens ont demandé à la France s'ils pouvaient rapatrier leurs ressortissants, sachant que certains en ont moins de dix», explique la ministre.

Quand et comment le rapatriement va-t-il être organisé ?

Un avion devrait atterrir «jeudi après-midi à Wuhan», et «devrait être de retour en France probablement vendredi, je ne peux pas savoir si c’est vendredi soir, vendredi dans la nuit ou samedi matin», déclare Mme Buzyn. Une équipe médicale sera présente à bord.

Selon Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports, un premier vol devra rapatrier les personnes qui ne présentent pas de symptômes particuliers, et un deuxième vol rapatriera ensuite les personnes «possiblement porteuses du virus».

On ne sait cependant pas encore si le rapatriement sera effectué avec des avions militaires ou civils.

Que va-t-il se passer lors de leur arrivée en France ?

Dès leur arrivée en France, les personnes qui ne présentent pas de symptômes seront regroupées dans un même lieu. Pour s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses du virus, elles devront rester à l’isolement pendant 14 jours, durée maximale de l’incubation de la maladie, selon les experts. «Nous avons identifié un lieu d’accueil en région parisienne», qui ne doit «pas être trop éloigné d’hôpitaux» précise Agnès Buzyn.

Les rapatriés qui présentent des symptômes seront quant à eux «médicalisés à leur arrivée à Paris», indique Jean-Baptiste Djebbari.