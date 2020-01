Elle a testé le revenu de base pendant un an : «j'ai récupéré un peu de dignité»

Le 31 janvier 2019, Anaël Thiry, 23 ans, a été tirée au sort pour recevoir 1.000 euros par mois pendant un an grâce à l'association Mon Revenu de Base. Elle revient sur son expérience.

Comment avez-vous co​nnu cette initiative et comment avez-vous réagi à votre tirage au sort ?

C'est un ami qui m'a fait connaître l'initiative sur Facebook en me disant qu'il restait une heure avant le tirage au sort. Je me suis inscrite et je suis passée à autre chose. Une semaine après, je me suis rendu compte que j'avais un mail dans mes courriers indésirables m'annonçant que j'avais été tirée au sort. Ma première réaction a été de penser que c'était une arnaque. Ensuite Julien Bayou (le président de l'association et également secrétaire national d'EELV) m'a appelée pour me garantir que j'allais bien toucher la somme en question.

J'ai pu m'acheter des livres alors qu'avant je ne pouvais pas

Quelle était votre situation professionnelle avant de recevoir cette aide ?

J'étais auxillaire de vie dans une petite ville proche de Poitiers. L'aide n'aurait pas pu tomber à un meilleur moment puisque je venais de perdre cet emploi et je me demandais comment j'allais pouvoir payer mes factures. Aussi, comme j'ai enchainé les contrats courts et précaires, je n'étais pas éligible au chômage.

Et économiquement ?

Je n'ai pas honte de dire que je suis dans la classe sociale la plus pauvre en France. Je gagnais environ 1.000 euros par mois mais il fallait en déduire les frais de déplacement. Je touchais 300 euros d'APL et 100 euros de prime d'activité. J'habitais toute seule avec ma fille de 4 ans, le loyer me coûtait 515 euros par mois.

Malgré la pension, avez-vous retrouvé du travail ?

Oui car sinon je m'ennuie vite. J'ai repris des contrats courts d'auxiliaire de vie qui n'ont pas débouché sur un contrat plus stable. Là, ça fait un mois que je suis sans travail. Je me suis également payée une formation en photographie, un BEP qui va jusqu'en 2021. Je gagnais environ 1.000 euros par mois, ce à quoi il fallait ajouter les 1.000 euros mensuels issu du tirage au sort, et les 300 euros d'APL. Je n'ai plus eu droit à la prime d'activité.

Qu'est-ce que cette pension a modifié dans votre quotidien ?

J'ai récupéré un peu de dignité : je me suis acheté un lit parce qu'avant, je dormais sur un matelas. J'ai également acquis un frigo et une voiture car ils n'étaient plus en état de marche. Je me suis remis d'aplomb matériellement. J'habite toujours au même endroit.

Concernant la consommation quotidienne, je me suis permis beaucoup plus de choses. Quand je faisais les courses, je savais que j'allais pouvoir manger tout le mois correctement et que j'allais pouvoir donner à manger à ma fille sans me priver. Je ne regardais pas autant qu'avant les prix. Ensuite, j'ai pu m'acheter des livres d'éducation et de développement personnel, alors qu'avant je ne pouvais pas. J'adore lire, et dans les petites villes comme la mienne, il n'y a pas grand-chose à la bibliothèque.

Je voulais également mettre un peu de côté pour l'après. Mais quand ma voiture m'a lachée, j'ai dû tout dépenser pour en acheter une nouvelle. J'ai pu partir en vacances et visiter les lieux culturels autour de chez moi.

En fait, ce n'est pas tant la vie qui change, c'est la manière dont on la vit et de comment on se sent. Le point le plus important c'est que l'on vit de façon plus digne.

J'ai eu plus de temps pour le bénévolat, je milite contre les violences éducatives et pour une éducation bienveillante.

Crédit : Anaël Thiry

C'est en ne faisant pas le revenu de base qu'on crée une société de fainéants

Le revenu de base​ a-t-il eu des conséquences sur votre santé ?

Mentalement, avant, j'étais angoissé le soir en pensant aux factures, comme beaucoup de personnes. Cette année, j'étais super bien. J'ai pris 7 kilos alors que je n'arrivais jamais à prendre du poids et que je me suis toujours privée pour manger.

Avant d'être tirée au sort, connaissiez-vous le concept de revenu de base ?

Je n'en connaissais qu'une sorte : celui qui permet de remplacer toutes les aides sociales par une seule prestation. Et j'étais mitigée vis-à-vis de cette mesure. Je me disais : «va-t-on être gagnant ?». Mais je ne connaissais pas la conception du revenu de base qui a été celle dont j'ai bénéficié pendant un an.

Maintenant, je me demande pourquoi nous ne le faisons pas. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et ca pourrait les aider économiquement, physiquement et psychologiquement. Avant je me disais : «l'argent ne fait pas le bonheur». Maintenant je pense que si.

Une des critiques qui revient souvent vis-à-vis de cette proposition c'est «on va créer une société de fainéants». Qu'en pensez-vous ?

Je pense au contraire que c'est en ne le faisant pas qu'on crée une société de fainéants. Je me suis retrouvée dans le cas où, lorsque je travaillais, j'étais payée 900 euros mais je devais payer une nounou pour ma fille et je devais mettre de l'essence dans ma voiture. C'était donc plus rentable de rester chez moi. C'est ça une société de fainéants. Et puis on a toujours envie de travailler, si on ne fait rien, on s'ennuie.