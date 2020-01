Grève contre la réforme des retraites : dernier round avant la conférence de financement

Après les 5, 10 et 17 en décembre et les 9, 16, 19, et 24 en janvier, ce mercredi 29 janvier sera la huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites initiée par le gouvernement.

L'intersyndicale qui a appelé à la grève est composée de la CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU, UNEF, UNL, MNL et FIDL. La CFE-CGC ne s'y est pas associée, une première depuis le 5 décembre, date du début de la mobilisation. Le syndicat des cadres indique vouloir faire «une pause», mais souhaite toujours le retrait de la réforme.

Cette annonce a été faite après la journée de grève du vendredi 24 décembre à laquelle auraient participé 1,3 million de Français selon la CGT, et 250.000 selon le ministère de l'Intérieur. Mercredi, les manifestants devraient défiler à partir de 13h30 de la Place d'Italie en direction des Invalides.

Communiqué unitaire intersyndical interprofessionnel national cgt, fo, fsu, Solidaires, organisations lycéennes et etudiantes du 24 au matin, avec annonce d'une nouvelle journée de mobilisation le mercredi 29 janvier :





Signe que la manifestation n'aura sans doute pas l'ampleur des précédentes, le trafic des métros parisiens sera peu perturbé. La circulation sera normale, hormis sur les lignes 5, 6, 8 et 13, où seulement trois trains sur quatre ou quatre trains sur cinq circuleront. Plusieurs stations seront toutefois totalement fermées : Champs-Élysées-Clémenceau, Varenne, Invalides et Miromesnil. Le trafic des RER sera également légèrement perturbé.

La CFDT, elle, n'a pas appelé à rejoindre la manifestation, puisque le syndicat est à l'origine de la conférence de financement qui doit se tenir le lendemain. Les participants (syndicats, experts, gouvernement) à cette réunion doivent trouver le moyen de financer le régime de retraite d'ici 2027.

Un rassemblement qui prend encore plus de sens après que le Conseil d'Etat a dénoncé «les projections financières lacunaires» du texte du gouvernement, dans un avis rendu public vendredi 24 janvier.