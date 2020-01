La justice veut enrayer l'augmentation des viols à distance

Il commandait des viols en ligne sur des fillettes. Le 13 janvier dernier, pour la première fois en France, un Français pilote de ligne a été condamné à cinq ans de prison pour cette pratique encore méconnue et en plein essor.

Les amateurs de ce genre de pratique «payent 15, 20 euros pour des sessions de 45 minutes à 1 heure de viols et d'actes de tortures et de barbarie sur l'enfant sur internet», explique auprès d'Europe 1 la capitaine Véronique Béchu, capitaine à la tête d'une équipe de douze enquêteurs du groupe central des mineurs, chargé d'identifié les pédocriminels.

Selon les agents de l'Office Central de répression des violences aux personnes (OCRVP), 300 internautes français auraient eu recours à cette pratique sur des enfants qui résident principalement aux Philippines. L'OCRVP a également reçu 35 signalements provenant de la Roumanie, a rapporté la radio nationale.

Ces commanditaires, tous des hommes, ont été identifiés par le FBI, Interpol ou encore Tracfin, l'organisme du ministère des Finances et de l'Economie qui enquête sur les transferts suspects d'argent, en particulier vers l'Asie du sud est.

Chaque année, 45.000 français téléchargent des fichiers pédopornographiques

Actuellement, quatorze enquêtes sont en cours, pour complicité d'agressions sexuelles et de viols sur mineur, toutes centralisées au parquet des mineurs de Paris. Les suspects risquent dix à vingt ans de prison. «Lors des shows, ils donnent des ordres, donc ils sont à l’origine de l’infraction», affirme Véronique Béchu.

Chaque année en France, environ 45.000 personnes téléchargent des images et des vidéos pédopornographiques. Le but de la justice française est de recueillir «les auditions des mineurs qui pourront témoigner sur ce qu'ils ont subi» et d'obtenir des réparations en France, a assuré sur Europe 1 Barthélémy Hennuyer, substitut du procureur. «On fera tout pour que ces enfants obtiennent réparation comme des victimes françaises», a-t-il martelé.

Afin de mieux lutter contre le viol à distance, le député Guillaume Gouffier-Cha (LREM) a présenté, ce mardi à l'Assemblée nationale, un amendement dans le cadre de la proposition de loi de protection des victimes de violences conjugales. Si un internaute commande une agression sexuelle sur un mineur, il risquerait sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. Cela même si l'agression n'est ni commise ni tentée.