Le passe Navigo sera-t-il aussi remboursé pour le mois de janvier ?

Déjà tranchée pour décembre, la question du remboursement du passe Navigo se pose encore pour le mois de janvier, les transports en commun franciliens ayant également été touchés par la grève contre la réforme des retraites.

La grève illimitée a en effet duré jusqu'au milieu du mois de janvier, et des perturbations ponctuelles demeurent malgré un rétablissement très progressif du trafic des métros, tramways et RER. Certaines grosses stations sont mêmes restées fermées plus longtemps, comme la gare de l'Est ou Montparnasse.

Pour autant, Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, se montre peu encline à faire un second geste en faveur des voyageurs. «Depuis le 13 janvier, notre service minimum est assuré sur tous les réseaux, y compris le métro. Avec ce remboursement nous avons démontré notre volonté de reconnaissance de ce qu'ont traversé les Franciliens. 75,20 euros, cela revient à deux mois de Navigo pour les salariés, qui ont la moitié de leur forfait pris en charge par l'employeur», a-t-elle réagi ce mardi 28 janvier dans une interview au Parisien.

Une position semblable à celle que défend depuis plusieurs jours par Valérie Pécresse, la présidente de IDF Mobilités, l'autorité qui gère les transports dans la région. Selon l'élue de droite, «75,20 euros ça veut dire que pour un salarié, qui a 50 % de remboursement de son employeur, ce dédommagement, ce geste commercial, va pouvoir lui permettre pour le mois de décembre et pour le mois de janvier, finalement, d'avoir un reste à charge zéro…».

En bref, l'argument des autorités est que le montant du Navigo mensuel remboursé pour décembre, soit 75,20 euros, correspond en réalité à deux mois d'abonnement déboursés par un salarié, en prenant en compte le remboursement de 50 % habituellement effectué chaque mois par son employeur. Un tour de passe-passe qui permet à IDF Mobilités de ne pas avoir à rouvrir des négociations ardues avec la RATP et la SNCF.

A noter que le site internet pour faire sa demande de remboursement pour décembre sera d'ailleurs mis en ligne ce vendredi 31 janvier. Le coût de la mesure pour un mois à destination des 2,5 millions d'abonnés Navigo est estimé à 200 millions d'euros. Dans le même temps, IDF Mobilités devrait récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros de pénalités versées par la RATP et la SNCF pour ne pas avoir fait rouler les trains, en vertu des contrats qui lient les opérateurs et le gestionnaire des transports franciliens.