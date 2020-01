Vannes : Des drones pour traquer les dealers

À titre expérimental, le préfet du Morbihan, Patrick Faure, souhaite utiliser des drones automatisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants et dissuader les consommateurs de drogue.

Il souhaite mettre en place ce dispositif dans certains quartiers de Vannes, rapporte RTL. Les photos prises par les drones pourraient être utilisées par la police afin de résoudre des enquêtes.

«Il faut que les consommateurs aient peur, peur de voir les policiers et peur d’avoir affaire aux policiers. S’il y a moins de consommateurs, il y aura donc moins de dealers en utilisant des drones qui iront faire des rondes automatiques», a affirmé Patrick Faure au micro de RTL. Ces drones pourraient également servir à surveiller les routes et les automobilistes qui dépassent les limitations de vitesse.

«Il faut inverser le sens du stress et que l’immense majorité des gens qui n’ont rien à craindre parce qu’ils respectent les lois et règlements ne soient plus stressés, et que ceux qui sont en infraction soient totalement stressés», a-t-il conclu.