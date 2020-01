Affaire Matzneff : Vanessa Springora entendue ce mercredi par les enquêteurs

Vanessa Springora, qui a dénoncé dans un récent livre sa relation sous emprise quand elle était mineure avec l'écrivain Gabriel Matzneff, était entendue mercredi par les enquêteurs, a-t-on appris de sources proche de l'enquête et judiciaire, confirmant une information du Parisien.

L'éditrice de 47 ans a décrit dans le roman autobiographique «Le Consentement» avoir été séduite par Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait pas encore 14 ans. Le 3 janvier, le lendemain de la parution du livre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «viols commis sur mineur» de moins de 15 ans.

Le parquet de Paris a ouvert début janvier une enquête préliminaire pour viols sur mineurs de moins de 15 ans, après la parution du livre de l'éditrice Vanessa Springora «Le Consentement» où elle décrit sa relation sous emprise avec l'écrivain dans les années 80, débutée quand elle avait 13 ans.

Matzneff «regrette» ses pratiques pédophiles en Asie

L'écrivain Gabriel Matzneff a affirmé «regretter» ses pratiques pédophiles passées en Asie, tout en faisant valoir qu'«à l'époque», «jamais personne ne parlait de crime», dans des déclarations à BFMTV.

«Un touriste, un étranger, ne doit pas se comporter comme ça. On doit, adulte, détourner la tête, résister à la tentation. Naturellement je regrette, de même que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je le regrette», dit-il dans cet entretien accordé en Italie, où il s'est réfugié depuis que l'affaire a éclaté.

«À l'époque», a-t-il fait toutefois valoir, «on parlait de détournement de mineur, d'incitation du mineur à la débauche, d'atteinte à la pudeur... Mais jamais personne ne parlait de crime». Et d'ajouter : «C'était il y a plus de 40 ans ! (...) Vous étiez là comme voyageur et vous aviez des garçons et des filles jeunes qui vous draguaient et vous sautaient dessus, sous l'oeil bienveillant de la police».

L'attirance revendiquée de Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, pour les «moins de 16 ans» et pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons en Asie, qu'il a racontée dans des livres, a pendant longtemps été tolérée dans le monde littéraire parisien.

L'écrivain a précisé ne pas avoir «envie de lire» le livre de Vanessa Springora. «Je ne dirai jamais rien contre elle car c'est une personne lumineuse», a-t-il ajouté.

Il a dénoncé en revanche la décision du ministre de la Culture Franck Riester de demander la suspension de l'allocation annuelle publique qu'il perçoit depuis 2002. «En quelques semaines, je me sens détruit socialement. (...) L'État enfonce le clou pour m'enfoncer la tête dans l'eau», a-t-il lancé. «Que je me tue, que je me tue, c'est ça le piège ! C'est vraiment l'Union Soviétique ! Allez, Matzneff, au goulag. Je ne sais pas comment je tiens le coup».