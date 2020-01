En 2019, les Parisiens ont passé l'équivalent d'une semaine dans les bouchons

Selon une nouvelle étude réalisée par la firme de GPS TomTom, les Parisiens ont passé 163 heures en 2019 dans les embouteillages, soit quasiment l'équivalent d'une semaine de perdue. Un résultat en hausse sensible (5 heures de plus) par rapport à l'année précédente.

TomTom note que les mouvements sociaux (gilets jaunes, mobilisation contre la réforme des retraites etc...) «ont eu un impact conséquent», puisque les trajets des automobilistes parisiens étaient en moyenne rallongés de 53% en décembre dernier (contre 37,5% en décembre 2018). La journée la plus encombrée a d’ailleurs été le 6 décembre, avec une pointe à 78 % de temps de parcours en plus. A contrario, la plus fluide a été le 15 août, avec seulement 8 % de retard.

Dans le détail, les matinées des mardis et jeudis sont les plus chargées de la semaine sur les routes parisiennes, tandis que le soir, mieux vaut éviter de prendre sa voiture les jeudis et vendredis, sous peine de s’exposer à un trafic presque saturé.

Paris conserve son titre de ville la plus embouteillée du pays avec un taux moyen de retard de 39% (+3%). Suivent derrière dans l'ordre : Marseille (34%), Bordeaux et Grenoble (32%), Nice (31%), Lyon (30%), Toulon (29%), Toulouse et Strasbourg (28%), Nantes (27%).

A l'échelle européenne, Paris est au 19e rang (sur 239) et se situe en 42e position (sur 416) d'un classement mondial dans lequel apparaissent 3 villes indiennes dans le top 10 (1. Bangalore 71%, 4e. Bombay 65%, 8. New Delhi 56%).