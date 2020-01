Il insulte et frappe sa compagne, les internautes préviennent la police du Web

La vidéo d'une scène de violences conjugales non-datée, se déroulant dans une ruelle en France, suscite l'indignation de nombreux internautes qui n'ont pas tardé à la signaler à la plate-forme PHAROS, la police du Web.

Les images montrent un homme insulter et frapper sa compagne en pleine rue. «Nique ta mère(...). Marche, avance», lui dit-il. La victime, au sol et en pleurs, le supplie de mettre un terme au calvaire qu'elle subit. Mais l'agresseur va encore plus loin.

«Tu fais du cinéma devant les gens, vas-y barre-toi.» lance-t-il. Elle lui répond en sanglots : «J'en peux plus». Puis, il la lève de force et lui porte un premier coup.

A cet instant, deux témoins interviennent. «Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ?», leur crie l'individu avant de se diriger vers sa compagne et de la frapper violemment d'un coup de pied. «Je m'en bats les couilles, c'est ma femme», hurle-t-il.