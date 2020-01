Un homme condamné à 6 ans de prison pour avoir violé ses neveux

Un homme de 25 ans vient d’être condamné par la Cour d’assises pour mineurs de la Somme à six ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Il est accusé d’avoir violé ses deux neveux, une nièce et la fille d’une amie.

L’une des victimes, un garçon de 13 ans, a rappoté les faits à une infirmière de son collège, rapporte le Courrier Picard. Il explique avoir été violé par son oncle sept ans plus tôt, lors d’un séjour chez ses grands-parents. Lors du signalement, la victime a affirmé que son oncle avait tenté de le violer une nouvelle fois un mois plus tôt, lors d’une balade en forêt.

Les enquêteurs ont ensuite identifié d’autres victimes. Un autre neveu de l’agresseur affirme également avoir été violé au domicile de ses grands-parents. Une de ses nièces aurait également subi des violences, ainsi que la fille d’une amie de l’agresseur, qui avait alors moins de cinq ans.

L’homme, qui avait déjà eu affaire avec la justice pour des faits d'agressions sexuelles par le passé, a donc été jugé la semaine dernière pour des faits commis entre 2005 et 2016. Il était mineur pour les faits commis avant 2011.

Si depuis son arrestation, l'accusé n'a pas cessé de clamer son innocence, il a finalement décidé d'avouer les faits lors de son procès, qui s'est tenu à huis clos. Son avocat, Me Stéphane Daquo, affirme que son client «a grandi dans une famille où il n'avait pas de repères», et dans laquelle «il n'avait pas forcément connaissance de l'interdit». Selon le Courrier Picard, le père du mis en cause a été condamné par le passé pour agressions sexuelles sur ses propres filles.