Vidéo : la violente agression d'une touriste sur la ligne 9 du métro à Paris

C'est une séquence choquante qui montre un acte d'une violence absolument stupéfiante. Un usager de la ligne 9 du métro parisien a filmé l'agression d'une femme par un homme dans une rame. La scène non-datée a été diffusée mardi sur Twitter.

L'agresseur s'en prend à sa victime présentée comme une touriste américaine. Très agité, il tient des propos grossiers : «Vas-y ferme ta bouche je t’ai dit sinon je te pète en deux. Arrête de m’emmerder, me regarde pas comme ça. Moi je t’enc***, je te connais pas. Je vais tellement te déserter la tête (sic) la prochaine fois, je vais tellement te faire du mal, tu vas tellement souffrir tu vas devoir fermer ta bouche», crie-t-il notamment.

A shocking daytime physical and sexual assault in Paris metro line 9! Part 2 #paris @PoliceNationale @ClientsRATP @EmmanuelMacron #parismetro #physicalassaul @Ligne6_RATP @prefpolice @Ligne1_RATP @Ligne9_RATP https://t.co/1qKMIkftQ9 via @YouTube pic.twitter.com/CBxwpBC1Ok

— Danii Villalobos (@delanonv) January 28, 2020