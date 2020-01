Violences sexuelles dans le sport : des anciennes patineuses de haut niveau, dont la championne Sarah Abitbol, brisent l'omerta

Dans l'Equipe et dans l'Obs, plusieurs anciennes patineuses de haut niveau brisent, ce mercredi 29 janvier, l'omerta, en racontant pour la première fois les violences sexuelles qu'elles auraient subies de la part de leurs entraîneurs lorsqu'elles étaient mineures. Des récits terrifiants et glaçants.

Parmi elles, Hélène Godard accuse ainsi son ancien entraîneur, de huit ans son aîné, d'avoir eu deux relations sexuelles avec elle entre ses 14 et 15 ans, à la fin des années 1970.

Dans les colonnes du quotidien sportif (article payant), elle affirme également être tombée sous «l'emprise» sexuelle d'un autre coach, lorsqu'elle avait entre 15 et 16 ans, et lui plus de 30.

Son témoignage est à rapprocher de ceux de deux autres patineuses, Anne Bruneteaux et Béatrice Dumur, qui, toujours dans l'Equipe, accusent un troisième ancien entraîneur d'agressions sexuelles et même de viols.

Des faits présumés qui, pour Béatrice Dumur, se seraient produits de façon répétée entre 1984 et 1989, alors qu'elle était hébergée chez cet homme.

Il lui aura fallu plusieurs années pour se rendre compte aujourd'hui, à l'âge de 48 ans, qu'elle est «une victime» et non «fautive».

Des faits prescrits

Elle espère à présent que son témoignage pourra «encourager d’autres sportives à en parler et à aller en justice», alors qu'aucune des trois patineuses n'avaient porté plainte à l'époque et que les actes présumés sont désormais prescrits.

En relayant leurs témoignages, l'Equipe entend par ailleurs dénoncer «l’inaction de la Fédération française des sports de glace», dont le dirigeant actuel, Didier Gailhaguet, n'a pas souhaité répondre au quotidien.

L'enquête de l'Equipe, qui ne s'arrête pas au seul monde du patinage artistique mais qui éclabousse également celui de la natation, avec également les témoignages de plusieurs anciennes nageuses, coïncide avec celui, dans l'Obs cette fois, d'une grande championne de patinage, en la personne de Sarah Abitbol.

Une «culture du viol» à l'oeuvre

Dix fois championne de France de patinage en couple artistique, multi-médaillée aux championnats d’Europe et du monde, la Française, âgée aujourd'hui de 44 ans, accuse elle aussi son ancien entraîneur de l’avoir violée à plusieurs reprises entre 1990 et 1992, alors qu’elle était âgée de 15 ans.

«J’avais tellement honte», dit-elle dans une vidéo exclusive et dans les pages du magazine en kiosque jeudi 30 janvier, «honte d’avoir été violée à 15 ans par mon entraîneur et pendant deux ans. Honte de m'être tue quand on m'a demandé de me taire», ajoute-t-elle en dénonçant «l’omerta» au sein de la fédération.

Une omerta qui serait doublée d'une véritable culture du viol au sein du patinage, selon l’Obs.