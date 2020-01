Angèle va faire ses premiers pas au cinéma

La chanteuse belge Angèle devrait très bientôt faire ses premiers pas au cinéma, aux côtés de Marion Cotillard et l'acteur américain Adam Driver.

Après une première expérience de doublage dans Toy Story 4, où elle jouait le rôle de la poupée Gabby Gabby, l’interpète de «Balance ton quoi» sera à l’affiche du prochain film de Leos Carax, selon les informations des Inrocks.

Il s’agit d’une comédie musicale intitulée «Annette» qui se déroulera à Hollywood, et racontera les aventures de la fille d'un comique et d'une chanteuse d'opéra, rapporte Le Parisien. La bande-son a été écrite par les frères Ron et Russel Mael du groupe Sparks. Le rôle d’Angèle dans ce long métrage reste pour le moment inconnu, mais le film devrait sortir courant 2020.