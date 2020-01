François Fillon fait son retour médiatique ce soir sur France 2

François Fillon, ex-candidat à l'élection présidentielle et ancien Premier ministre, retiré de la vie politique depuis bientôt trois ans, sera l'invité exceptionnel de «Vous avez la parole» à 21H00 ce soir sur France 2.

Il s'était fait pourtant très discret depuis sa défaite à la présidentielle. Au programme : 1H15 d'interview, «sans contradicteur» autre que les journalistes Léa Salamé et Thomas Sotto, a indiqué lundi la rédactrice en chef de l'émission, Alix Bouilhaguet.

«Il y aura une grande phase d'interview autour des affaires, mais on parlera aussi de la situation de la France, de la gouvernance» et de «la situation à l'international», a-t-elle ajouté. L'interview fera aussi figure de grand oral à trois semaines du procès de M. Fillon, pour «détournement de fonds publics» notamment. Le procès se tiendra du 24 février au 11 mars devant le tribunal correctionnel de Paris.

L'ancien Premier ministre, son épouse Penelope Fillon et son ancien suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud seront jugés dans l'affaire des emplois présumés de Penelope, pour lesquels elle aurait touché plus d'un million d'euros entre 1998 et 2013. Le couple devra aussi répondre de «complicité et recel d'abus de biens sociaux» pour un emploi en partie fictif à la Revue des Deux Mondes.

Ce retour médiatique signifie-t-il un retour dans l'arène politique ? Pour Bruno Retailleau, proche de l’ancien candidat à la présidentielle et président du groupe Les Républicains au Sénat, il n’en n’est rien: «Pour François Fillon, la vie politique, c’est terminé. Il ne reviendra pas» assure-t-il à LCI.

une Nouvelle vie loin de la politique

Loin de la politique, François Fillon est, depuis septembre 2017, associé de la société de gestion Tikehau Capital. «M. Fillon apporte son expérience, ses connexions, sa connaissance du tissu économique et son envergure internationale», explique l'entreprise au journal Le Monde. L'ancien candidat a pu, grâce à son changement de vie, consacrer plus de temps à sa passion : la course automobile. Il est d’ailleurs devenu président de la commission des constructeurs de la Fédération internationale de l’automobile en décembre 2017.

Si François Fillon semble avoir définitivement tourné la page sur sa carrière politique, pourquoi souhaite-t-il s'exprimer à la télévision sur les affaires judiciaires dont il fait l'objet ? «Il a finalement décidé de s’exprimer avant le procès. Car s’il est condamné, il ne pourra plus parler. [...] Il ne pouvait pas s’en aller comme ça», confie un de ses proches au Monde.