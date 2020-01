Municipales 2020 : les Parisiens incités à s'inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection des 15 et 22 mars

La préfecture de Paris et d'Ile-de-France va organiser une opération de terrain dans le 15e, ce vendredi 31 janvier, afin «d'inciter les citoyens à vérifier leur situation électorale».

Le but ? S'assurer que tous les citoyens en âge de voter – de plus de 18 ans – et domiciliés à Paris sont bien inscrits sur les listes correspondantes à leur arrondissement d'habitation ou, en cas de déménagement notamment, ont bien mis à jour leurs profils d'électeurs.

«Munis de tablettes, les agents de la préfecture de Paris se déplaceront au marché Saint-Charles (15e) pour accompagner les citoyens dans leurs démarches d'inscription sur les listes électorales», a ainsi communiqué l'institution.

Car peu le savent, mais il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au vendredi 7 février et ce, en quelques clics seulement, via le site Service Public, le «site officiel de l'administration française».

Selon la préfecture, ce «nouveau système de gestion centralisée des listes [...] facilite considérablement les inscriptions des citoyens sur les listes électorales», notamment parce qu'il «procède automatiquement à la régularisation des situations d'inscription en cas de décès ou de privation du droit de vote».