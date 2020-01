La semaine de Philippe Labro : Le virus et ses silences, la vie et ses mélodies

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

LUNDI 27 JANVIER

Serait-ce la semaine de la lettre V ? Pourquoi pas ? Ce serait bien possible. En tout cas, essayons-nous à ce genre d’exercice.

V comme Versailles. Lundi dernier, près de deux cents chefs d’entreprise français et étrangers ont «choisi la France». Huit milliards d’euros vont être investis : Toyota (100 millions d’euros), Dickinson (176 millions), les Chantiers de l’Atlantique (2 milliards). Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, l’a dit : «La France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements.» En fait, c’est le deuxième, après l’Allemagne et juste devant le Royaume-Uni. Cette réalité n’occulte en rien les problèmes sociaux, les objections de tel ou tel syndicat, certes, mais elle est bien là, et c’est un «bon point» pour l’exécutif.

V comme Villani. Pour Paris, ça coince. Reçu pendant une heure à l’Elysée pour entendre le président Macron lui exprimer son souhait de le voir se rapprocher de Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, Cédric Villani n’a rien voulu entendre. Du pain bénit pour Anne Hidalgo, que beaucoup voient aisément réélue. C’est aussi un revers pour l’Elysée, et donc un «mauvais point».

V comme virus. L’épidémie du coronavirus chinois doit-elle nous inquiéter ? En apparence, non. C’est avant tout le régime de Xi Jinping qui est concerné. Le verrouillage de l’information est tel que, pour l’instant, nous n’avons pas pu, malgré le pouvoir mondial des réseaux sociaux, avoir accès à une seule vision de ce que à quoi peut ressembler une ville, Wuhan, entièrement isolée et immobilisée. La Chine a beau s’installer comme la deuxième, sinon la première, puissance mondiale, la voici face à la leçon éternelle : aucun empire n’est à l’abri.

V comme vie. Il se trouve que, com­me beaucoup d’entre vous, je me balade de temps en temps sur Twitter, esquivant les ordureries et les fausses infos, à l’affût de je ne sais quel sourire. Eh bien, je suis tombé sur un tweet de l’excellent correspondant de RTL à New York, Philippe Corbé. Il nous informe que, chaque dimanche matin, sur la grande chaîne de télévision CBS, lors du CBS Morning Show, on propose un court montage vidéo, sans commentaire, qui offre des vues sensationnelles de la nature et de la vie sur Terre. Titre de cette rubrique : Ne faites rien pendant deux minutes. C’est absolument merveilleux. Cette semaine, les téléspectateurs ont eu le droit à un concert d’oiseaux migrateurs, perchés dans les branches ou évoluant dans les eaux de High Island, au Texas. Des rouges-gorges, des geais, des rossignols, de toutes les couleurs, gris, bleu argent, jaunes, carmin… Un spectacle d’une beauté et d’une pureté inouïes. Surtout, ce qui envoûte le plus, ce sont les chants, la musique pointue et graduée, cette allégresse, cette mystérieuse communication entre eux, cette mélodie innocente et exaltante.

Est-il possible toutefois que ce concert gratuit, apaisant, révélateur des trésors innombrables de la nature, parvienne à consoler les millions de fans du légendaire Kobe Bryant ? La star américaine du basket a perdu la vie, à 41 ans, dans un accident d’hélicoptère. L’onde de choc planétaire qui s’en est suivi donne la mesure de ce que sont devenus les sportifs de haut niveau. Ce ne sont pas seulement leurs exploits et leur palmarès qui déclenchent une telle sidération. Il y a autre chose : eux aussi, tout à leur manière, comme mes petits oiseaux du Texas, ont contribué à nous distraire du chaos du monde. Bryant qui s’en va, c’est comme si Federer ou Zidane nous quittaient. Cela paraît inconcevable. Une «légende vivante» doit rester en vie.