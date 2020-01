Municipales 2020 : comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Pas de panique, mais ne tardez pas quand même. Vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune afin de voter pour les prochaines élections municipales, qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains.

Depuis l'année dernière - et la mise en place d'un répertoire électoral unique -, il est possible de s'inscrire jusqu'à six semaines avant le scrutin.

De même, il est désormais possible de s'inscrire ou tout simplement de vérifier sa situation en ligne. Voici comment procéder.

Vérifier sa situation électorale

Pour être certain de voter le jour J, vous pouvez dès à présent vérifier votre situation électorale en consultant les fichiers de votre commune ou de votre arrondissement (ou de votre consulat si vous êtes expatriés). Pour cela, il vous sera demandé de renseigner plusieurs éléments concernant votre état civil (nom, prénom, date de naissance, et lieu de vote).

Si vous êtes inscrits, le site vous indiquera quelques informations d'ordre pratique, comme l'adresse de votre bureau de vote auquel vous êtes rattachés.

Si toutefois le site est incapable de vous retrouver dans la liste électorale, il vous conseillera de prendre contact avec votre mairie.

Une première inscription

Même en cas de première inscription, il n'est pas trop tard. Il est encore possible de régulariser sa situation en ligne. Via votre accès France Connect, vous devrez remplir une série de formulaires et fournir à l'administration vos pièces justificatives (photocopie de votre carte d'identité, justificatif de domicile, ...).

L'envoi peut être complètement dématérialisé ou transmis par voie postale.

Signaler un changement d'adresse

Vous avez déménagé récemment, n'hésitez pas à le signaler. Vous pouvez également le faire en ligne. Rien de plus simple, puisque l'enregistrement est quasiment similaire à une première inscription. Connectez-vous au site dédié et suivez simplement les consignes afin de remplir convenablement les formulaires.

Des pièces justificatives seront également demandées, notamment une carte d'identité et un justificatif de domicile.

Bon à savoir : si vous n'avez pas toutes les pièces sous la main, le site permet de mettre en pause la procédure d'inscription afin de la reprendre plus tard.