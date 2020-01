Pass Navigo : Le site de remboursement plante dès sa mise en ligne

Sitôt mis en ligne, sitôt surchargé. Peu après son ouverture, ce vendredi 31 janvier, le site dédié au remboursement des titulaires d'un pass Navigo pour le mois de décembre a montré ses premiers signes de faiblesse.

«Le site fait face actuellement à une forte affluence. Afin de garantir le bon traitement de votre demande, nous vous invitons à la saisir ultérieurement». De nombreux usagers de la RATP, détenteurs du pass Navigo, ont eu le déplaisir de voir ce message apparaître au moment de réclamer leur dédommmagement.

D'autres internautes, plus chanceux dans un premier temps, ont réussi à accéder au formulaire de remboursement. Une joie de courte durée puisque beaucoup d'entre eux ont rencontré de grandes difficultés pour remplir les différents champs du document, soumis à de nombreux bugs et blocages.

Déjà qu'il faut être patient pour saisir sa date de naissance depuis un calendrier qui n'est pas adapté mais en plus de ça, une fois choisie, le site bloque ! #Navigo #TransportsIDF #mondedomagementnavigo https://t.co/YyJvrEfOch pic.twitter.com/NlCgorrxho

Pire encore, d'autres usagers ont eu droit à un message de refus, stipulant que le forfait utilisé «lors des événements n'est pas éligible». Pour couronner le tout, les internautes se sont vus dans l'incapacité de signaler ces problèmes, se heurtant à un processus de réclamation inaccessible.

Coucou @IDFmobilites @RERD_SNCF @GroupeSNCF. Je viens de demander le remboursement de mon abonnement mensuel Navigo pour décembre 2019 sur https://t.co/BCdWvvQDUh Et voilà ce qu'on me dit. Les abos mensuels seraient, finalement, exclus ? On s'explique (très vite) en DM. pic.twitter.com/ZDkI3WlUzO

— Jérémy Felkowski (@JFelkowski) January 31, 2020