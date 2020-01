Réforme des retraites : l'Opéra de Paris reprend la grève

En grève depuis le 5 décembre contre la Réforme des retraites, les danseurs de l'Opéra de Paris ont annulé une nouvelle représentation prévue ce vendredi 31 janvier.

Alors que les danseurs étaient censés renouer avec le public après une grève historique de sept semaines, l'institution a annoncé cet après-midi que la représentation du ballet classique «Giselle» était «malheureusement annulée».

L'Opéra de Paris avait rouvert ses portes samedi dernier avec des spectacles lyriques mais l'intersyndicale avait prévenu qu'elle restait mobilisée «pour le retrait du projet de loi».

75 spectacles annulés

En un mois et demi de grève, 75 spectacles ont été annulés et les pertes en billetterie atteignent 15,35 millions d'euros selon les derniers chiffres de l'Opéra. Un salarié de l'Opéra de Paris a expliqué sous couvert d'anonymat, qu'il y avait encore un noyau dur souhaitant continuer la grève et que les grévistes n'étaient pas satisfaits de l'évolution des négociations avec le ministère de la Culture.

LA DEFENSE D'UN REGIME SPECIAL

Artistes et machinistes sont attachés à leur régime spécial de retraite que l'Etat est déterminé à supprimer. L'Opéra comme la Comédie-Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme du gouvernement. Le régime spécial de l'Opéra est l'un des plus anciens de France, puisqu'il date de 1698, sous Louis XIV.

Ce régime permet de prendre sa retraite à 42 ans, compte tenu de la pénibilité du métier, des risques de blessure et du fait que la majorité des danseurs peut difficilement continuer à danser les grands ballets au-delà de cet âge avec le même niveau d'excellence. Les musiciens, machinistes et chanteurs interpellent également l'Etat sur la pénibilité de leur travail.