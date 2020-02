Les Balkany jugés en appel pour blanchiment

Condamnés en première instance, le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse et première adjointe Isabelle seront rejugés à partir de lundi 3 février à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

Le couple est soupçonné d'avoir caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas. L'ancien baron des Hauts-de-Seine, 71 ans, incarcéré depuis sa condamnation à quatre ans de prison pour fraude en septembre, est très affaibli et pourrait ne pas être en état d'assister à son procès.

En première instance, le tribunal avait condamné l'édile à cinq ans de prison pour blanchiment, avec incarcération immédiate, mais l'avait relaxé du délit de corruption. Isabelle Balkany s'était vu infliger quatre ans d'emprisonnement, mais sans mandat de dépôt, eu égard à sa santé fragile.

Tous deux avaient été condamnés à dix ans d'inéligibilité et le tribunal avait ordonné la saisie de leurs biens et avoirs, notamment leur moulin à Giverny (Eure). Cette lourde condamnation venait s'ajouter aux peines de prison et d'inéligibilité déjà infligées dans le volet fraude fiscale de leur dossier.

vers un pourvoi en cassation ?

Dénonçant des peines «monstrueuses», les Balkany avaient aussitôt fait appel. Les Balkany avaient annoncé qu'ils renonçaient à se représenter dans leur ville, non sans dénoncer la «confiscation» du suffrage universel par la justice.

S'ils ont concédé quelques «fautes» - Isabelle Balkany a admis avoir acquis grâce à un héritage familial la villa antillaise -, ils ont persisté à nier détenir le riad. Et ce, en dépit des peignoirs brodés aux initiales «PB», des livres dédicacés, des meubles payés par Isabelle Balkany.

S'ils étaient condamnés, les Balkany pourraient se pourvoir en cassation. Ce recours serait suspensif, sauf si la cour d'appel délivrait des mandats de dépôt à l'audience et si l'exécution provisoire était prononcée.