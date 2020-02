Qui sont les candidats à la mairie de Paris ?

A quelques mois des élections municipales 2020 (15 et 22 mars), les différentes formations politiques commencent à se mettre en ordre de marche pour prendre la mairie de Paris. Le point sur la longue liste des candidats.

Le parti Socialiste

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a officialisé sa candidature à un deuxième mandat aux municipales de mars 2020, dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi soir.

«Oui. Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris», a déclaré Anne Hidalgo, 60 ans, ajoutant que la question écologique sera le socle de son projet pour la capitale où la gauche est au pouvoir depuis 2001.

On n'attendait plus qu'elle: Anne Hidalgo a officialisé samedi, à deux mois des municipales, sa candidature à un deuxième mandat à la mairie de Paris avec la volonté de mettre l'écologie au coeur de son projet.

Fin décembre, elle ne cachait pas son impatience à descendre dans l'arène, et confiait à l'AFP avoir «hâte». Pour autant, l'élue socialiste est la dernière à se lancer, suivant jusque-là à distance et avec une certaine gourmandise les premiers pas parfois hasardeux de ses concurrents, notamment à LREM, minée par la rivalité interne entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani.

La République en Marche

Benjamin Griveaux a officiellement été désigné candidat par la Commission nationale d'investiture de LREM le mercredi 10 juillet. Une sentence qui a n'a pas fait que des heureux, car s'il a longtemps fait figure de favori, l'ancien porte-parole du gouvernement a été rejoint dans la course à l'investiture par Cédric Villani.

Désormais battu, ce dernier n'a d'ailleurs pas fait acte de ralliement, et a même repoussé sa décision à la rentrée de septembre. Idem pour le troisième concurrent, Hugues Renson, qui garde le silence. De plus, alors que Benjamin Griveaux a déjà fort à faire pour rassembler son camp, la divulgation de ses propos insultants envers ses rivaux devrait encore compliquer sa tâche.

Les Républicains

A droite, la situation est complètement chaotique. Après avoir renoncé aux Européennes Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, avait annoncé son désir de se présenter aux élections municipales à Paris. Mais décrite comme «pas assez rassembleuse», l'ancienne ministre de la Justice – soutenue par Laurent Wauquiez avant la démission de celui-ci – est loin de faire l'unanimité et ne parvient toujours pas à unir son camp. Rachida Dati maintient toutefois qu'elle sera candidate «quoiqu'il arrive» et assure que Nicolas Sarkozy lui affichera son soutien «en temps voulu».

En face, un voisin de quartier et un allié de longue date avait un temps envisagé de représenter la droite parisienne : Jean-Pierre Lecoq. Maire du 6e depuis vingt-cinq ans, celui qui s'était déclaré candidat en février a finalement renoncé à se présenter et a expliqué sa décision dans une lettre adressée à Christian Jacob, nouveau président du groupe Les Républicains.

En filigrane, il regrette que le choix du groupe LR de porter la candidature de Rachida Dati ait «déjà été fait» et ce, bien avant la mise en place d'une commission d'investiture. «S'allier, sans se renier, telle est ma volonté et c'est pourquoi je ne soumettrai pas ma candidature à une commission d'investiture dont le choix a déjà été arrêté».

Enfin, dernière arrivée en date : Marie-Claire Carrère-Gée, élue du 14e et ex-secrétaire générale adjointe de l'Élysée. Consciente d'être moins populaire que les autres candidats, celle qui est conseillère de Paris depuis 2008 souhaite mettre en avant son expérience politique, notamment celle acquise lorsqu’elle était à l'Élysée lors du second mandat de Jacques Chirac.

Et pour ne rien arranger au flou politique, Florence Berthout, la maire du 5e, qui était présidente du groupe Les Républicains au conseil de Paris depuis deux ans, a quitté le parti LR dans le courant du mois de juin. Alors qu'elle a longtemps joué le rôle de rassembleuse, elle a souhaité dénoncer le «rétrécissement idéologique» de son ancienne formation. En même temps que d'autres élus de droite, elle a rejoint le groupe «100% Paris» de Pierre-Yves Bournazel.

Les Ecologistes

Président du groupe écologiste au conseil de Paris, David Belliard s'est appuyé sur son «profil parisien» pour remporter le vote des militants de la capitale, au début du mois de juin, face à Julien Bayou, le porte-parole d'EELV. David Belliard, qui bataille «pour un Paris plus vert, plus respirable, moins cher, plus accueillant», va tenter de surfer sur les bons scores des Verts aux élections Européennes.

Alors qu'il fait partie de la majorité large d'Anne Hidalgo, l'écologiste entend faire cavalier seul aux municipales et sortir en tête au premier tour, afin d'être en position de force pour négocier avec la maire sortante.

Les Communistes

Président du groupe PCF au conseil de Paris et désigné par les militants en décembre dernier, Nicolas Bonnet faisait jusqu'alors office de chef de file des communistes.

Mais ce sera finalement Ian Brossat, le médiatique adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et candidat déçu aux Européénnes, qui mènera la campagne pour le PC. La décision sur un éventuel ralliement à Anne Hidalgo dès le premier tour devrait être prise «à l'automne».

La France Insoumise

Seule opposante à la gauche d'Anne Hidalgo sur les bancs du conseil de Paris, Danielle Simonnet avait déjà participé aux municipales de 2014. Celle qui est désormais l'une des oratrices nationale des Insoumis avait avait alors obtenue 4,94 % des voix.

Pour cette élection, Danielle Simonnet elle mène désormais – en binôme avec l'ex-footballeur Vikash Dhorasoo – la liste «Décidons Paris», soutenue par La France Insoumise et la REV (Rassemblement des Ecologistes pour le Vivant), un parti fondé par Aymeric Caron.

Le Rassemblement National

Wallerand de Saint-Just, trésorier du parti lepéniste et déjà élu au conseil régional d'Ile-de-France, a renoncé à mener la liste RN dans la capitale. Déjà présent en 2014, il avait enregistré 6,26 % des suffrages.

A la place, la formation d'extrême-droite a décidé de soutenir la liste «Aimer Paris» du magistrat libéral Serge Federbusch – extérieur au parti – et l'a officiellement investi ce lundi 9 septembre 2019.

De fait, cette décision a écarté la candidature d'un délégué du RN, Jean Messiha.

les Autres candidats

Gaspard Gantzer, l'ex-communicant de François Hollande, multiplie les propositions, notamment sur le périphérique, afin de faire parler. Mais celui qui faisait partie de la même promotion qu'Emmanuel Macron discute également beaucoup avec le candidat LREM malheureux, Cédric Villani. Il a également reçu le soutien d'Isabelle Saporta, ex-journaliste de RTL spécialiste des questions d'environnement et compagne de Yannick Jadot, l’eurodéputé EELV.

A sa droite, Pierre-Yves Bournazel, député Agir qui a quitté le groupe LR au conseil de Paris pour créer sa propre formation, cherche à rassembler largement. S'il a commencé à détailler son programme, notamment sur sa volonté d'apaiser l'espace public de la capitale, lui aussi est fortement «Macron-compatible».

«Convaincu que la droite peut gagner à Paris», Pierre Liscia, le très médiatique élu ex-LR du 18e arrondissement de Paris, a à son tour annoncé sa candidature aux élections municipales à Paris. Il sera tête de liste du mouvement Libres !, lancé par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Inconnu du grand public, un entrepreneur parisien de 50 ans, Christophe Berkani, a quant à lui fait savoir qu'il comptait déposer des listes citoyennes dans chaque arrondissement, et, pour cela, souhaitait créer une association baptisée «Pari(s) Citoyen».

Enfin, le «roi des forains» Marcel Campion a inauguré sa permanence en grand pompe rue Lafayette (10e) le 8 mars, profitant également de l'événement pour présenter ses têtes de listes pour chaque arrondissement. Ce candidat singulier devrait faire office de poil à gratter pour Anne Hidalgo, avec qui il est en conflit ouvert depuis de longs mois.