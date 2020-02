Somme : un adolescent tué par erreur alors qu'il se trouvait dans une voiture immatriculée à Paris

Un adolescent de 19 ans a été tué à coups de couteau à Amiens (Somme) dimanche 26 janvier, alors qu'il était à bord d'une voiture immatriculée à Paris (75). Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme n'avait aucun lien avec la bande de suspects, qui cherchait à s'en prendre à des Parisiens.

La victime, Mathéo, attendait le propriétaire du véhicule, une Renault Clio, avec son frère et un autre passager au pied d'un immeuble, lorsqu'il a été pris à partie par un groupe d'une dizaine d'hommes. Il a été poignardé à plusieurs reprises, dont une, fatale, dans le dos. Selon France Bleu Somme, les secours sont arrivés sur place vers 5h30 et ont trouvé l'adolescent inanimé. Il a été transporté en en arrêt cardiaque au CHU d'Amiens, avant de décéder des suites de ses blessures.

Quatre jours après le drame, le parquet a annoncé jeudi 30 janvier que quatre suspects avaient été placés en garde à vue. Tous originaires d'Amiens et âgés de 18 à 24 ans, ils sont défavorablement connus des services de police. Le plus jeune a été interpellé le mardi, tandis que les trois autres se sont livrés aux autorités le mercredi. Les policiers étaient parvenus à remonter jusqu’à eux en établissant un lien entre la mort de Mathéo et des faits de violences commis par les suspects dimanche soir dans un appartement où se déroulait une fête.

«Au mauvais endroit au mauvais moment»

«On sait qu’ils ne se sont pas présentés par hasard à cette soirée. Ils s’étaient renseignés. On est dans un contexte où cette bande d’individus cherchaient à s’en prendre à des Parisiens», a déclaré le procureur de la République d'Amiens, Alexandre de Bosschère, au cours d'une conférence de presse. Au cours de leur passage à cette fête, ils ont saccagé les lieux et blessé un homme au tibia, relate France Bleu Somme.

En sortant de l'appartement, ces individus ont repéré le véhicule, immatriculé à Paris (75) et stationné à proximité de l'immeuble, à bord duquel se trouvait la victime. «Tout indique que Mathéo était là au mauvais endroit au mauvais moment. Inconnu de la justice, il n’avait rien à voir avec cette bande», a ajouté Alexandre de Bosschère. Il n’a pas précisé si l’arme avait été retrouvée.

Un juge d’instruction a été saisi d’une enquête pour homicide volontaire, violences aggravés (avec arme et en réunion), vol aggravé d’un véhicule, destruction par incendie, recel de vol et violation de domicile. Les auteurs encourent une peine de 30 ans de réclusion. Une cagnotte en ligne, ouverte pour aider la famille de Mathéo, a permis de recueillir près de 3.400 euros. Les obsèques de Mathéo ont eu lieu jeudi après-midi.