Météo : des records de chaleur en plein hiver qui inquiètent

C'est l'été qui s'invite en plein hiver et cette apparition surprise ne va pas sans alimenter une certaine inquiétude. Débuté vendredi, un épisode de chaleur qualifié «d'exceptionnel» par Météo-France, s'accompagne, ce lundi 3 février, de plusieurs nouveaux records de chaleurs.

En première ligne, le sud du pays où le mercure devrait allégrement dépasser les 25°C par endroits.

Le «pic de douceur» attendu par les météorologistes, devrait ainsi particulièrement se faire sentir à Tarbes avec 25°C prévus, Perpignan où 26°C sont attendus, voire 27°C localement dans le pays basque.

«Des valeurs proches d'un mois de juin»

Ce sont «des valeurs proches des moyennes d'un mois de juin», a commenté François Jobard, prévisionniste à Météo-France.

En cause : des courants d'air ouest-sud-ouest qui ramènent sur l'Hexagone de l'air tiède en provenance des Açores (Portugal) et de l'Atlantique subtropicale, précise le spécialiste. Un phénomène connu de longue date mais qui s'aggrave avec le réchauffement de la planète.

Nouveaux records mensuels battus cette nuit avec des records de minimale élevée pour un mois de février :



14.7°C Clermont-Ferrand (12.5°C/1997)



18°C Calvi (15°C/1990)



16.3°C Sète (13.6°C/2016)



15.3°C Montpellier (14.5°C/2016)



(liste non exhaustive)



#Calvi - calvitel pic.twitter.com/aFmPRCvzRs — Météo-France (@meteofrance) February 3, 2020

«Globalement on a des masses d'air plus chaudes qu'avant, donc à situation météorologique égale, on a tendance à battre plus de records de douceur que par le passé», explique encore François Jobard.

Des conséquences économiques désastreuses pour les stations de ski

En montagne, ce redoux déconcertant, avec des températures d'environ 10°C au-dessus des normales de saison, augmente aussi les risques d'avalanches. A telle enseigne que la Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange avalanche jusqu'à ce lundi 10 h.

Mais cette hausse anormale des températures due au réchauffement climatique a aussi des conséquences concrètes sur le terrain économique, car, dans beaucoup de stations de ski du pays, le manque de neige se fait cruellement ressentir.

En ce moment, la station drômoise du col de Rousset est ainsi quasiment vide la semaine, et très peu fréquentée le week-end. Elle tente, comme beaucoup d'autres, de s'adapter tant bien que mal en proposant d'autres activités comme la luge sur rail pour les enfants ou des escapades en télésiège mais cela ne suffit pas à faire entrer l'argent dans les caisses.

En moyenne, aujourd'hui en France, ce sont même deux à trois stations de ski qui, tous les ans, cessent leur activité, alarment les professionnels.

Et si, pendant longtemps, les fermetures ont concerné de petits domaines, souvent familiaux pourvus d'une ou deux remontées mécaniques seulement, depuis une vingtaine d'années environ, les plus grandes structures ne sont pas non plus épargnées même si elles rivalisent d'ingéniosité en multipliant l'installation de canons ou en déplaçant de la neige des sommets vers le bas des pistes.

Reste que si elle a longtemps été traditionnellement considérée comme l'or blanc des montagnes, la neige semble plus que jamais disparaître, sonnant la fin d'un âge d'or long de plusieurs décennies.

C'est, en somme, une industrie qui emploie 120.000 personnes et génère tous les ans dix milliards d'euros de dépenses dans les stations qui est en danger.

L'épisode de chaleur devrait prendre fin ce mardi

Selon les météorologistes, ces véritables conditions printanières devraient prendre fin ce mardi, sans garantie toutefois que cette «vague de douceur» ne puisse revenir.

Cette hausse anormale du mercure intervient en effet déjà dans le contexte d'un hiver particulièrement doux. Ainsi, les mois de décembre et janvier réunis constituent le deuxième début d'hiver le plus chaud depuis au moins 1900, derrière le début d'hiver 2015-2016, selon Météo-France.

Sur ces deux mois, la température moyenne nationale s'est établie à 7,6 °C, «soit une anomalie positive de 2,3 degrés au-dessus de la moyenne climatologique sur cette période qui est de 5,3°C», explique François Jobard.

De leur côté, cinq départements du nord-est de la France ont été placés, eux, en vigilance orange, lundi, en raison des risques d'inondations et de crues. Un risque qui court, lui aussi, au moins jusqu'à ce mardi.