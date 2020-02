Un conseiller régional RN suggère de former les enfants au tir «face aux menaces islamistes»

Dans un post Facebook publié le 26 janvier dernier et retiré depuis, Christophe Marécaux, candidat pour la ville de Guînes (Pas-de-Calais) et conseiller régional Rassemblement National dans les Hauts-de-France, a très sérieusement suggéré de former les enfants au tir, «pour faire face aux menaces islamistes».

«L'instruction de nos enfants au tir, face aux menaces islamistes présentes et futures n'est-elle pas une nécessité ?», s'interroge ainsi l'élu dans son message repéré au départ par le quotidien local Nord Littoral et largement relayé depuis dans la presse.

Comme l'explique France 3 Hauts-de-France, cette déclaration avait été faite après une visite de Christophe Marécaux au stand de tir «Patriote Tir Guînes», afin de «soutenir les tireurs».

Le post Facebook, surprenant et jugé choquant, étant enfin complété par un lien renvoyant sur une page Wikipédia traitant du «terrorisme en France».

L'élu persiste et signe

Joint par nos confrères, le candidat RN s'est dit étonné de l'intérêt suscité par ce message, mais persiste et signe : «L'État n'assure plus ses missions régaliennes, nous ne sommes plus en sécurité», dit-il.

Municipales : un conseiller régional RN propose de former les enfants au tir, pour "faire face aux menaces islamistes" https://t.co/gt6Ssi6cdh pic.twitter.com/OTYPqwO76m — France 3 Nord (@F3nord) February 2, 2020

Et de conclure : «On ne va pas se laisser faire égorger comme des cochons». Le candidat, insiste-t-il, voulant avant tout «poser la question et lancer un débat», se défendant de vouloir armer les enfants.

Egalement joint par France 3, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national a affirmé «ne pas valider» cette proposition. De son côté, Ludovic Pajot, délégué départemental RN botte en touche et indique que les propos de l'élu, «n'engagent que lui, puisqu'il conduit une liste sans étiquette».

Enfin, selon franceinfo, la proposition a été jugée «stupide et dangereuse» par la présidente du Rassemblement national elle-même, Marine Le Pen. Devant le tollé suscité par ses propos, Christophe Marécaux aurait été convoqué en commission pour s'expliquer.