Elections municipales 2020, en direct : Télés et radios doivent veiller à l'équité des temps de parole

Les Français éliront bientôt leurs maires et conseillers municipaux. Le premier tour des élections municipales se déroulera le dimanche 15 mars et le second tour le 22 mars 2020. Retrouvez toute l'actualité concernant le scrutin.

En cas d'élection dès le premier tour (majorité de voix), la liste victorieuse remportera le scrutin et la moitié de sièges. L'autre moitié sera proportionnellement répartie entre les autres listes ayant obtenu plus de 5%. Si aucune liste n'obtient la majorité, seules celles qui ont obtenu au moins 10% pourront se maintenir au second tour.

Pour les citoyens, il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 février. Au nombre de 34.968 au 1er mars dernier, les communes changent de maire tous les six ans.

MARDI 4 FÉVRIER

TÉLÉS ET RADIOS DOIVENT VEILLER À L'ÉQUITÉ DES TEMPS DE PAROLE

Les télévisions et radios doivent appliquer depuis lundi les règles concernant les temps de parole des candidats aux élections municipales et leurs soutiens, afin de garantir le pluralisme sur leurs antennes, a rappelé mardi le CSA qui veille à la bonne application de ce dispositif.

Pour ces élections, un grand principe s'applique, a rappelé mardi lors d'un point presse Michèle Léridon, conseillère du CSA chargée de ces questions : c'est l'équité, qui découle d'une batterie de critères de représentativité.

«Cette représentativité se calcule en fonction d'un faisceau d'indices qui comprend le résultat des élections municipales précédentes et des autres élections qui sont intervenues depuis, la dynamique de campagne, les groupes parlementaires à l'Assemblée», a rappelé la conseillère.

NUANCES POLITIQUES AUX MUNICIPALES: LE SEUIL DE 3.500 HABITANTS RETENU

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a retenu mardi le seuil de 3.500 habitants au-delà duquel les préfets attribuent des étiquettes politiques aux listes candidates aux élections municipales, après que le Conseil d'État a sanctionné pour partie sa circulaire ministérielle.

Dans un communiqué, M. Castaner ajoute que la nouvelle circulaire prévoit «qu'une liste qui n'a pas reçu d'investiture, mais est soutenue par un parti politique» se verra attribuer la nuance «divers gauche», «divers droite» ou «divers centre».

LUNDI 3 FÉVRIER

MAYOTTE : UN CANDIDAT AUX MUNICIPALES VIOLEMMENT AGRESSÉ, PRONOSTIC VITAL ENGAGÉ

Un candidat sans étiquette aux élections municipales de Dembeni, au centre-Est de Mayotte, a été violemment agressé par des jeunes d'un village voisin à la sortie d'une réunion publique et son pronostic vital est engagé.

Midiar Boinaïdi Djadjou a été évacué par avion à la Réunion lundi après-midi et placé sous coma artificiel.

Il a été agressé dans la nuit de dimanche à lundi par une bande de jeunes originaires du village voisin de Tsararano alors qu'il sortait d'une réunion publique. Il s'est retrouvé dans sa voiture encerclée par une vingtaine de personnes a confirmé le procureur de la République.

Le candidat a reçu une boule de pétanque dans le dos avant de tomber par terre. Puis, il a été frappé à coups de pieds et de chombo (coupe-coupe).

Cette agression intervient alors que depuis une semaine, des affrontements entre bandes de Dembeni et Tsararano ont lieu tous les jours, semant la terreur chez les habitants.

Aucune interpellation n'a pu être réalisée. Mais le parquet compte sur les témoins présents qui ont également été blessés pour donner les informations nécessaires à l'identification des agresseurs. Les Mahorais avaient manifesté pendant trois mois début 2018 pour réclamer plus de sécurité dans l'île.

ARMER DES ENFANTS FACE «AUX MENACES ISLAMISTES»: PROPOS «INADMISSIBLES» POUR LE RN

Le Rassemblement national a annoncé lundi la convocation, devant sa commission des conflits, d'un candidat RN aux élections municipales et conseiller régional des Hauts-de-France pour des propos jugés «inadmissibles» dans lesquels l'élu évoquait la possibilité de former les «enfants au tir face aux menaces islamistes».

«L'instruction de nos enfants au tir, face aux menaces islamistes présentes et futures, n'est-elle pas une nécessité ?», peut-on lire dans un message -effacé depuis- du 26 janvier publié sur le compte de la liste aux élections municipales «Rassemblement pour Guines», menée par Christophe Marécaux, qui brigue cette petite ville du Pas-de-Calais de 5.700 habitants.

Ce message avait été publié après une visite du candidat dans un club de tir local.

Vendredi 31 janvier

Le conseil d'Etat suspend en partie la circulaire Castaner

Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi trois dispositions de la circulaire du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner limitant l'attribution d'une nuance politique aux listes et candidats aux élections municipales.

Le Conseil a notamment suspendu l'attribution des nuances par les préfets «dans les seules communes de 9.000 habitants et plus» et «les conditions de la nuance 'Liste divers Centre'», les deux dispositions plus particulièrement critiquées par l'opposition.

jeudi 30 janvier

Penelope Fillon sera candidate à Solesmes, dans la Sarthe

La femme de l'ancien Premier ministre François Fillon, qui compraîtra avec lui face à la justice à partir du 24 février prochain, entend être réélue au conseil municipal de Solesmes, où elle siège depuis 2014, assure Paris Match.

Penelope Fillon, qui aurait été rémunérée, pendant trois ans, par son époux pour un poste présumé fictif d'assistante parlementaire, est mise en examen depuis trois ans pour «complicité et recel de détournement de fonds publics», «complicité et recel d’abus de biens sociaux».

lundi 27janvier

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce ce lundi à La Voix du Nord qu'il sera bien tête de liste à Tourcoing, ville dont il a été maire de 2014 à 2017. «Nous avons des discussions avec Jean-Marie Vuylsteker (le maire actuel) et nous avons conclu que j'étais le mieux placé pour porter les aspirations municipales dans la continuité de ce que l'on a fait depuis six ans. Je suis donc tête de liste», explique-t-il au journal.

Le président Emmanuel Macron «m'a autorisé à être en campagne électorale» et «si je suis tête de liste, c'est pour être maire», souligne également Gérald Darmanin.

vendredi 24 janvier

Bordeaux : Philippe Poutou présente sa liste «anticapitaliste»

Philippe Poutou, candidat aux municipales à Bordeaux, a présenté une liste «anticapitaliste» rassemblant le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), LFI (La France Insoumise), des associatifs et des gilets jaunes, excluant tout futur accord avec les écologistes et la gauche.

Cette liste Bordeaux en Luttes, dont le premier programme prévoit la réquisition des logements vacants, les transports gratuits, la défense des services publics, la dénonciation des violences policières ou l'aide à la culture, comprend Antoine Boudinet, 27 ans, gilet jaune dont la main a été arrachée en décembre à Bordeaux par une grenade lacrymogène.

Vendredi 17 janvier

MARLÈNE SCHIAPPA DÉNONCE DES OPPOSANTS «TRÈS MENAÇANTS» LORS D'UNE RÉUNION ÉLECTORALE

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, candidate aux élections à Paris a dénoncé l'attitude «très menaçante» d'opposants, lors d'une réunion électorale la veille au soir.

«Des manifestants, des gilet jaunes, des gens assez hostiles, se sont infiltrés dans la réunion, en plus d'une manifestation qui s'est tenue devant», a-t-elle expliqué sur Radio Classique. Et d'ajouter : ces personnes ont eu «des gestes de violence et de menace», ont «crié des injures vis-à-vis de moi» et «des colistiers qui étaient présents», ont «fait de l'intimidation pour empêcher la réunion de se tenir en hurlant, en faisant du bruit, en tapant sur les murs ou avec des verres», ceci «de façon très intimidante pour les gens qui étaient venus pour parler de la campagne».

jeudi 16 janvier

Couleur politique aux municipales : Marine Le Pen a dénoncé une «minable manipulation»

Marine Le Pen a dénoncé une «minable manipulation» avec l'annonce par le gouvernement de ne plus attribuer de couleur politique aux candidats sans étiquette dans les communes de moins de 9.000 habitants, qui pourrait masquer les difficultés du parti présidentiel LREM.

«Ce genre de minable manipulation doit être dénoncé ! On ne peut pas rayer de la carte les électeurs de 96% des communes françaises, même pour faire plaisir à Jupiter !!», s'est insurgée sur Twitter la présidente du Rassemblement national.

Ce genre de minable manipulation doit être dénoncé ! On ne peut pas rayer de la carte les électeurs de 96% des communes françaises, même pour faire plaisir à Jupiter !! MLP #Municipales2020 https://t.co/vcvWQ7lveF — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 16, 2020

des tags racistes sur le local d'un candidat dans l'Isère

A Tullins en Isère, le candidat d'une liste citoyenne («Nous pouvons»), Amin Ben Ali, a vu son local de campagne être taggé des inscriptions «bougnoul», «islam» et d'une croix gammée. C'est lui-même qui a découvert les inscriptions en arrivant sur place le matin du jeudi 16 janvier.

Les voeux du maire de Toulouse perturbés par des manifestants

Quelques centaines de manifestants contre la réforme des retraites à Toulouse ont perturbé ce jeudi 16 janvier la cérémonie des voeux du maire LR Jean-Luc Moudenc, qui brigue un nouveau mandat avec le soutien de LREM. Brandissant notamment un panneau «Emmanuel Moudenc maire des riches», les manifestants, dont certains portant un gilet jaune, sont montés à la tribune du Palais des sports où se tenait le maire.

mercredi 15 janvier

Un collectif marseillais interpelle les candidats aux municipales sur l'état des écoles

Amiante dans les murs, chauffage en panne, sanitaires bouchés... : dénonçant une «mise à sac de l'école publique», le Collectif des écoles de Marseille a interpellé mercredi les candidats aux municipales et affiché son ambition d'«exercer des pressions» sur eux pour une amélioration de la situation.

Dimanche 12 janvier

Marine le pen invite les Républicains à contrer Emmanuel Macron

Lors de son discours à l'occasion d'une convention sur les élections, Marine Le Pen a invité les électecteurs des Républicains à «ouvrir les yeux sur les alliances nombreuses de leur mouvement avec le parti d'Emmanuel Macron».

Dénonçant le «macronisme», «toujours semeur de désordre, cynique, arrogant, souvent blessant, et de plus en plus violent», Marine Le Pen a appelé militants et candidats à «mener le combat à tous les niveaux».

Christian Estrosi brigue un troisième mandat à Nice

Le maire sortant de Nice, Christian Estrosi, a annoncé ce dimanche sa candidature aux prochaines élections municipales, pour briguer son troisième mandat. Soutenu par Les Républicains, Christian Estrosi aura notamment pour rivaux le candidat du Rassemblement national, l'élu régional Philippe Vardon, et deux candidats de la gauche, qui part en ordre dispersé et sans l'appui des écologistes, qui ont décidé de constituer leur propre liste. Le député LREM de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, Cédric Roussel, a également fait acte de candidature.

Anne Hidalgo candidate à sa succession à Paris

Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, a officialisé sa candidature pour un deuxième mandat dans la capitale. Son programme s’articule essentiellement autour de l’écologie et des nouveaux moyens de circulation dans la ville.

Le Rassemblement national lance sa campagne

Marine Le Pen réunit ce dimanche autour d’elle les cadres du Rassemblement national, pour une convention organisée à Paris. Elle doit marquer le coup d’envoi officiel du parti dans les municipales. Environ 600 listes seront présentées, a indiqué son porte-parole. Perpignan, où Louis Aliot est candidat, ainsi que des villes des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, devraient être particulièrement ciblées.

mercredi 7 janvier

Le Rassemblement national présentera autant de listes qu'en 2014

Le député et porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu a assuré que son parti serait en capacité de présenter en mars autant de listes qu'en 2014, soit environ 600.

Marseille : l'écologiste Michèle Rubirola tête de liste de l'union de la gauche

L'élue écologiste Michèle Rubirola a été désignée comme tête de liste du Printemps Marseillais, une liste d'union de la gauche allant du PS aux Insoumis, pour briguer la succession du maire LR Jean-Claude Gaudin.

lundi 6 janvier

Le maire anti-pesticides ne se représente pas

Devenu célèbre en raison de son arrêté anti-pesticides, le maire de Langouët (Ile-et-Vilaine) Daniel Cueff ne se présentera pas aux prochaines élections municipales.

Le 18 mai, il avait pris un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Une décision qui avait ensuite été annulé par la justice, mais avait lancé le débat sur l'usage des pesticides. Plusieurs communes, dont Lille et Paris, avaient pris des arrêtés similaires.

Bordeaux : Vincent Feltesse se retire

Ancien conseiller à la présidence de François Hollande, Vincent Feltesse a renoncé à se présenter aux municipales, a rapporté le site actu.fr. Sa liste, Bordeaux Métropole des quartiers, était créditée de seulement 7% des intentions de vote.

Marseille : l'élu PS Benoît Payan renonce

Refusant de «servir de prétexte à la division», Benoît Payan, président de l'opposition socialiste au conseil municipal à Marseille, a officiellement renoncé lundi à briguer la succession de Jean-Claude Gaudin (LR) et appelé la gauche marseillaise à s'unir derrière l'élue écologiste Michèle Rubirola.

Dimanche 5 janvier

Anne Hidalgo promet les transports gratuits pour les moins de 18 ans

En cas de réelection, la maire sortante de Paris souhaite «l'extension de la gratuité des transports en commun pour tous les Parisiens de moins de 18 ans», a annoncé dans le JDD son premier adjoint Emmanuel Grégoire.