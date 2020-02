La police évacue le dernier campement de migrants du nord-est de Paris

La police évacuait ce mardi 4 février au matin le dernier campement de migrants de La Porte de la Villette à Paris.

«L'opération d'évacuation et de mise à l'abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la Porte de la Villette a débuté», a écrit sa préfecture de police de Paris sur Twitter. «Les policiers, agents de l'Etat et acteurs associatifs sont pleinement mobilisés pour son bon déroulement et la prise en charge des personnes sur ce secteur», a-t-elle ajouté.

#Paris19 | Intervention de @prefpolice. L’opération d’évacuation et de mise à l’abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la porte #LaVillette a débuté. pic.twitter.com/nabClaAM4j — Préfecture de Police (@prefpolice) February 4, 2020

#Paris19 | Opération de mise à l'abri en cours à la porte de #LaVillette. Les policiers, agents de l’État et acteurs associatifs sont pleinement mobilisés pour son bon déroulement et la pris en charge des personnes sur ce secteur. pic.twitter.com/8kiZqeVXWx — Préfecture de Police (@prefpolice) February 4, 2020

Au total, 427 personnes ont été mises à l'abri, dont quatre femmes. Ces migrants ont été conduits vers des gymnases et des centres d'accueil franciliens.

L'intervention des forces de l'ordre survient quelques jours après l'évacuation des camps de migrants de la Porte d'Aubervilliers. Près de 1.450 personnes avaient alors été mises à l'abri.

Cette nouvelle évacuation dans la capitale est la 61e depuis 2015.