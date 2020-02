Paris : plus de 115.000 sapins collectés à l'issue des fêtes de Noël

C'est un marronier en ce début d'année 2020, même si l'on parle d'un tout autre arbre. La municipalité parisienne a annoncé, ce mardi 4 février, avoir collecté 115.252 sapins, à l'issue des fêtes de Noël.

Soit près de 18.000 de plus qu'au début de l'année dernière et plus de 30.000 par rapport à janvier 2018. Une augmentation de 18 % en un an et un succès supplémentaire pour l'opération «Recyclons nos sapins», lancée en 2014 par la municipalité parisienne, afin de ramasser gratuitement ces végétaux et leur redonner une seconde vie.

Au total, le recyclage de ces sapins a en effet permis de fabriquer 2.300 m3 de petits copeaux de bois – aussi appelés «broyat» – qui seront ensuite utilisés dans les parcs et jardins de la ville comme engrais naturel et serviront à protéger les sols, ainsi que les plantes du froid ou de l’évaporation de l’eau.

Et depuis le début de la mandature, le dispositif s'est étoffé, puisque chaque année, plusieurs dizaines de nouveaux emplacements de collecte ont été précisés. Cette année, 195 points de collecte avaient ainsi été installés à travers toute la capitale, de la fin du mois novembre jusqu'au 26 janvier. Soit 21 sites supplémentaires par rapport à l'an passé.

Seul bémol : les Parisiens n'ont pas toujours respectés les règles, notamment celle de déposer le sapin, complètement nu et sans sac. Or, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas retenu les consignes, obligeant parfois les agents de la ville à passer des heures à enlever les sacs emballés à l'aide de rubans adhésifs.