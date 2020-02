Pourquoi certaines rues de Paris et de sa banlieue sont-elles jonchées de poubelles ?

Des tas de déchets sont visibles dans les rues de plusieurs arrondissements de Paris, ainsi que dans plusieurs villes voisines. Une situation qui dure depuis le 23 janvier et l'arrêt de trois incinérateurs de la région, qui perturbe largement le ramassage des poubelles.

Les éboueurs et les agents publics chargés du ramassage et du traitement des ordures ménagère de la région sont en effet 60 % (selon la CGT) à faire grève contre la réforme des retraites depuis dix jours. Et 6 des 7 fours qui permettent habituellement de les brûler sont à l'arrêt, selon le Syctom, le Syndicat qui s'occupe du traitement des ordures ménagères pour 85 communes (dont Paris) représentant 6 millions de personnes.

Et même si un service minimum a été mis en place à la demande de la préfecture de police de Paris via des prestataires de service privés, la reconduction de l’arrêt des sites d’Ivry-sur-Seine (94), d'Issy-les-Moulineaux (92) et de Saint-Ouen (93) a été votée à nouveau ce lundi 3 février. Pire encore, les grévistes – réunis en assemblées générales – ont même décidé de poursuivre leur action au moins jusqu'à vendredi 7 février au soir.

Afin de garantir la collecte des #déchets, et d’éviter des atteintes graves à la salubrité publique, le préfet de Police, Didier Lallement, a reconduit la réquisition de personnels compétents jusqu’au 7 février inclus. pic.twitter.com/N7Vr4qT9hF — Préfecture de Police (@prefpolice) February 3, 2020

De son côté, la municipalité a bon espoir – par la voix du premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire – que la situation s'améliore dans les prochains jours, et ce, alors que les agents de la ville chargés du nettoyage et de la collecte des déchets sont seulement 3,5 % à faire grève à Paris. Mais le problème n'est pas là. Car ce n'est pas tant la collecte qui pose problème, mais le traitement des déchets en usine.

Depuis bientôt quinze jours, tous les déchets qui n'ont pas pu être traités ont en effet été enfouis, ou entreposés dans des sites de stockage, aujourd'hui largement saturés, comme à Romainville (93). Et c'est justement leur saturation qui ralentit la collecte des poubelles dans les 5e, 6e, 9e, 13e, 14e, 16e et 17e arrondissements notamment, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus en capacité d'en accueillir davantage.

C'est pourquoi Paul Simondon, l'adjoint parisien chargé de la propreté, a fait part de son inquiétude, ce mardi 4 février au matin, en venant même à réclamer l'aide de l'Etat. «Face au risque sanitaire et aux conséquences écologiques inacceptables, nous demandons à l’État de rétablir au plus vite les conditions permettant la collecte et le traitement des déchets des communes du Grand Paris», a-t-il ainsi fait savoir.

Face au risque sanitaire et aux conséquences écologiques inacceptables, nous demandons à l’État de rétablir au plus vite les conditions permettant la collecte et le traitement des déchets des communes du Grand Paris. pic.twitter.com/MWLUQsHoyA — Paul Simondon (@PaulSimondon) February 4, 2020

En attendant, les syndicats – qui mettent en avant la pénibilité de leur travail et les statistiques concernant la faible espérance de vie des éboueurs – assurent qu'ils n'ont obtenu aucune réponse de l'Etat, concernant la fin de leurs régimes spéciaux. Ensemble, ils ont donc prévu d'organiser une grosse action, ce jeudi 6 février.