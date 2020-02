Une femme s'introduit dans une école et se déshabille devant les enfants

Une femme d'une trentaine d'années est parvenue à s’introduire dans une école privée de Sainte-Anne-d’Auray, dans le Morbihan, avant de se déshabiller devant une trentaine d'enfants d'une classe élémentaire, hier, vers 8h du matin.

Pour entrer, la jeune femme s'est présentée avec une tablette multimédia, dont elle disait vouloir faire don à l'établissement.

La trentenaire n'a pas touché les enfants ou tenté de les prendre à partie, mais elle a tenu des propos incohérents, rapporte Ouest France.

«Les enfants ont été marqués»

Interpellée peu après les faits dans la région de Lorient, elle a été hospitalisée en vue d'examens médicaux.

«Les enfants ont été marqués par l’intervention de cette dame. Ils ont besoin de verbaliser. On se met à l’écoute. Une équipe de la direction diocésaine, composée de la chargée de mission du secteur et de deux psychologues, s’est rendue sur place pour accompagner la cheffe d’établissement et écouter les enfants», a expliqué à Ouest France Armel Gillet, adjoint au directeur diocésain de l’enseignement catholique et responsable du 1er degré.

L’école a appelé les parents des élèves concernés. Une cellule psychologique a été mise en place et une enquête a été ouverte.