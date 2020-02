Elections Municipales 2020 à Paris, en direct : Cédric Villani présente ses premières propositions

Les Parisiens éliront bientôt leurs maires et conseillers d'arrondissements. Le premier tour des élections se déroulera en effet le dimanche 15 mars et le second tour le 22 mars 2020. Retrouvez toute l'actualité concernant les municipales dans la capitale.

Il faut savoir que le mode de scrutin à Paris (comme à Marseille et Lyon) est bien particulier, puisqu'il s'agit d'un suffrage universel indirect. Concrètement, on ne vote pas au niveau de la commune. En réalité, c'est une «mini-élection» qui a lieu dans chaque arrondissement, pour désigner des conseillers d'arrondissement. Une partie d'entre eux désignent ensuite le (ou la) maire de la ville, lors du conseil de Paris.

A noter pour les habitants de la capitale qu'il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales, jusqu'au vendredi 7 février.

mercredi 5 février

Cédric Villani entre dans le concret

Alors qu'il doit présenter l'ensemble de son programme lors d'un meeting ce mercredi 5 février au soir au Trianon, Cédric Villani, candidat dissident LREM à la mairie de Paris, a dévoilé ses premières mesures.

Et ces idées ont une teinte très «verte». Parmi les mesures pour «préparer 2030», le scientifique veut consacrer 5 milliards d'euros à la transition verte, propose l'automatisation des lignes 7, 8 et 13 du métro, un plan de 400 millions d'euros pour la construction de pistes cyclables et la création de «trois promenades plantées».

Anne Hidalgo muscle son jeu

La maire de Paris Anne Hidalgo a présenté ce mercredi 5 février plusieurs idées en faveur de la sécurité dans la capitale. Si elle est réélue, elle promet ainsi une «agence parisienne de travail d'intérêt général» pour les mineurs délinquants et un système «zéro collégien dans la rue» contre le décrochage scolaire. Elle a aussi détaillé les contours et les missions de la police municipale qu'elle souhaite mettre en place.

L'élue de gauche doit présenter l'ensemble son projet et de ses mesures «pour un Paris plus accessible, plus écologique et plus solidaire» ce jeudi 6 février au matin.

Mardi 4 février

Des Parisiens tirés au sort sur les listes de Cédric Villani

L'équipe de campagne de Cédric Villani a présenté mardi une liste de 48 Parisiennes et Parisiens tirés au sort pour figurer sur les listes du dissident LREM aux municipales à Paris. Ils faisaient partie des 575 personnes qui avaient fait acte de candidature, avant de passer par un processus et une série d'entretiens. Une partie d'entre eux figurera en position éligible pour le Conseil de Paris.

Les profils des personnes retenues sont variés : une conductrice de la RATP, un juriste, un «développeur», un architecte, «un directeur de centre de rétention»..., a précisé Paula Forteza, tête de liste dans le 19e arrondissement.

Dimanche 2 Février

Les idées vertes d'Anne Hidalgo

Création d'une centaine de «mini forêts urbaines», de «dizaines de rues végétales» et plantation de 170.000 arbres : Anne Hidalgo détaille ses propositions pour introduire davantage de nature dans Paris, dans un entretien au Journal du Dimanche.

La maire PS de Paris, candidate à sa réélection, présentera jeudi son programme pour les municipales de mars dont «le socle sera l'écologie», dit-elle.

Elle propose une «végétalisation massive» qui passera «par la création de dizaines de rues végétales et 100% piétonnes, dans tous les arrondissements». «Enherbées», elles «formeront un grand parcours vert parisien».

Mme Hidalgo prévoit aussi des «forêts urbaines» derrière l’Opéra, sur le parvis de l’Hôtel de ville, devant la gare de Lyon et encore au pied de la tour Montparnasse. Et «une centaine de mini forêts urbaines - une trentaine d’arbres et de la pelouse - sur des petites parcelles de 200 mètres carrés dans chaque arrondissement, comme cela se fait à Tokyo».

Si elle est réélue, la maire de Paris veut planter «environ 170.000» arbres en six ans, «partout où c’est possible». Et «à chaque fois qu’un enfant parisien naîtra, nous organiserons la plantation d’un jeune arbre par les parents, avec parrainage».

samedi 1er février

Benjamin Griveaux promet 100.000 euros pour aider les Parisiens à acheter leur logement

Dans une interview donnée au Parisien ce samedi 1er février, Benjamin Griveaux, le candidat LREM, a annoncé son intention «d'aider les classes moyennes à devenir propriétaires» s'il est élu. «Je propose que la ville de Paris créé un organisme qui apportera jusqu'à 100.000 euros pour un achat en résidence principale», a-t-il indiqué.

Selon l'ancien porte-parole du gouvernement, il s'agirait «d'un apport», et «non d'un prêt», qui serait ensuite remboursé «au moment de la revente». «La ville prendra une part de la plus-value qui sera plafonnée autour de 20 % du prix du bien», a-t-il expliqué, sachant qu'il entend étendre ce dispositif à 20.000 logements environ, d'ici à 2026.

Soit un investissement de 2 milliards d'euros que Benjamin Griveaux entend financer en mettant «700 millions d'euros sur la table, avant de lever 1,3 milliard d'euros restants sur les marchés», et ce, sur l'ensemble de la mandature.

Les familles de la classe moyenne sont notamment visées par le dispositif, par exemple les couples avec un enfant qui gagnent environ 6.000 euros par mois à deux, soit «trop pour accéder au logement social et pas assez pour acheter», a précisé l'entourage du candidat.

mercredi 29 janvier

Cédric Villani, candidat LREM dissident aux municipales à Paris et menacé d'exclusion du parti, veut «se concentrer sur le fond», a-t-il indiqué sur sur Radio Classique. «On va parler du climat, de l'environnement, mais cessons de parler discussions, alliances», a continué le mathématicien, interrogé sur la possibilité qu'il rejoigne la «coalition climat» prônée par le candidat EELV David Belliard.

Dans le même temps, alors que Cédric Villani a rejeté la demande d'Emmanuel Macron de se «rapprocher» de Benjamin Griveaux, le chef de l'Etat veut cependant croire qu'un tel rapprochement reste possible, selon son entourage. «La réflexion et les échanges se poursuivent. Le divorce n'est pas consommé entre le président et Cédric Villani», selon la même source.

Pierre-Yves Bournazel tête de liste LREM dans le 18e

A la suite de son ralliement à Benjamin Griveaux, Pierre-Yves Bournazel (ex-LR) a été désigné co-tête de liste pour La République en Marche dans le 18e arrondissement, avec Justine Henry, référente du parti.

Il avait été la tête de liste UMP-UDI-MoDem dans ce même arrondissement pour les élections municipales de 2014. Il y a ensuite été élu député en 2017.

Lundi 27 janvier

Cédric Villani «n'est plus adhérent» de LREM

Pour Stanislas Guerini, le patron du parti présidentiel, Cédric Villani «n'est plus adhérent» de LREM.

Cédric Villani, député LREM de l'Essonne, «a indiqué sa rupture avec le président de la République et qu'il quittait la République en marche. Je crois que les propos sont clairs, et donc moi, je demanderai mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de la République en marche», a indiqué Stanislas Guerini sur Radio Classique.

Isabelle Saporta soutient Cédric Villani

La journaliste Isabelle Saporta, qui a quitté la semaine dernière campagne du candidat (Parisiennes, Parisiens) Gaspard Gantzer, apporte son soutien à Cédric Villani. Après son entrevue avec Emmanuel Macron, le mathématicien aurait appelé Isabelle Saporta, et lui aurait dit «tu n’as plus aucune raison de me dire non», selon Franceinfo. Une discussion qui se serait révélée positive, puisque l'équipe de Cédric Villani a acté ce rapprochement.

Compagne de l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, Isabelle Saporta appelle depuis plusieurs semaines à former une «coalition climat». Elle a notamment eu une réunion avec David Belliard, le candidat des verts à Paris.

Dimanche 26 janvier

Cédric Villani annonce maintenir sa candidature

«Entre l'appartenance à un appareil politique et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiens en maintenant ma candidature librement», a immédiatement répondu Cédric Villani au communiqué de l'Elysée, affichant ainsi ses intentions de rester dans la course malgré la demande d'Emmanuel Macron de rallier Benjamin Griveaux.

Si depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix s'élèvent au sein de La République en marche pour appeler à l'exclusion du dissident si celui-ci se maintenait dans la course aux municipales, ce dernier a choisi Paris. «Je sais ce que je dois à Emmanuel Macron, je sais aussi ce que je dois aux Parisiens qui me font confiance», a-t-il confié à l'issue de cet entretien d'une heure avec le Président de la République.

Emmanuel Macron demande à Cédric Villani de rallier Benjamin Griveaux

Ordre du Président de la République. A l'issue d'un entretien prévu et annoncé avec Cédric Villani, le candidat dissident LREM, Emmanuel Macron lui aurait en effet demandé de «se rapprocher de Benjamin Griveaux dans un esprit d'unité et de rassemblement afin de faire converger les projets».

Si c'est bien Cédric Villani qui avait annoncé la tenue d'une telle rencontre, c'est finalement l'Elysée qui a pris l'initiative de communiquer à l'issue de l'entretien. Et ce, alors même que le dernier sondage Odoxa pour CGI et Le Figaro a mis en évidence les difficultés du camp présidentiel pour la conquête de la mairie de Paris.

Selon celui-ci, Benjamin Griveaux, le candidat officiel investi par LREM, recueille 16 % des intentions de vote au premier tour, et Cédric Villani 10 %, bien loin derrière Anne Hidalgo (24 %) et Rachida Dati (18 %).

Agnès Buzyn veut s'engager avec Benjamin Griveaux, mais...

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré dimanche avoir «envie de rejoindre la campagne» de Benjamin Griveaux aux municipales à Paris, se disant «en discussion» avec le candidat de la République en marche. La ministre a cependant reconnu que les discussions avec l'ancien porte-parole du gouvernement étaient «aujourd'hui en pause» en raison de son agenda très chargé, citant la crise à l'hôpital, la réforme des retraites et «surtout» le coronavirus. Elle était jusqu'à présent fortement pressentie pour mener la liste LREM dans le 15e arrondissement.

Les gares font irruption dans la campagne

Benjamin Griveaux (LREM) et Cédric Villani (dissident) ont fait des propositions de réaménagement, voire de déménagement, des gares du Nord et de l'Est.

Mercredi 22 janvier

Cédric Villani menacé d'exclusion par LREM s'il maintient sa candidature

Cédric Villani, menacé d'exclusion de LREM parce qu'il maintient sa candidature dissidente à la mairie de Paris, a considéré mercredi qu'une telle mesure n'était pas «dans l'esprit d'En marche», lors d'un entretien sur RTL. M. Villani, qui brigue l'hôtel de ville de la capitale alors que La République en marche a investi Benjamin Griveaux, est sous le feu des critiques de plusieurs ténors de la majorité qui réclament son exclusion du parti présidentiel, ainsi que celle de ses colistiers, une fois que ses listes seront déposées - la date limite est fixée au 27 février.

«Pour moi, l'exclusion, ce n'est pas dans l'ADN, ce n'est pas dans l'esprit d'En marche, ce n'est pas dans l'esprit du mouvement fondé par Emmanuel Macron et dans lequel je me suis engagé», a considéré le député toujours LREM de l'Essonne. «L'exclusion, ça rétrécit. Pour Paris, on a besoin d'élargir la discussion, on a besoin de voir les choses en grand», a-t-il poursuivi, en expliquant que «si cette décision d'exclusion se confirmait, ce serait triste, ça montrerait que ce qui aurait pu être un grand mouvement se conduit comme un vieux parti, avec tous les travers que ça représente».

mardi 21 janvier

Benjamin Griveaux veut créer «une cellule d'urgence» pour les commerçants

Le candidat LREM à Paris a promis, ce mardi 21 janvier, un «plan Marshall», en faveur du commerce de proximité. Une sorte de «cellule d'urgence» qui permettrait de venir en aide – via un «fonds de solidarité» – aux commerçants les plus touchés par le mouvement des Gilets jaunes et les grèves.

«Je ne compte plus les quartiers parisiens où les commerces disparaissent», a ainsi déploré Benjamin Griveaux, qui a fait part de ses intentions dans une lettre ouverte aux artisans et commerçants de la capitale.

Le candidat souhaiterait ainsi que ces «cellules d'urgence commerciales» soient placées sous l'autorité de chaque maire d'arrondissement», afin de pour répondre «concrètement et plus rapidement pendant les périodes de crise» aux commerçants.

Jean-Pierre Lecoq (LR) offre la 3e place de sa liste à un candidat LREM

Fidèle à ses engagement, le maire du 6e arrondissement et candidat à sa réélection – qui prône le rassemblement et l'union des partis afin de contrer Anne Hidalgo – a annoncé, ce mardi 21 janvier, qu'il souhaitait attribuer la 3e place sur sa liste, place éligible au conseil de Paris, à un membre de La République en Marche.

L'élu – en poste depuis plus de 25 ans – confirme ainsi une information parue, ce lundi 20 janvier, dans La Lettre de l'Expansion, qui souligne également que ce derneir a gardé la deuxième place de sa liste à Marielle de Sarnez (Modem), conseillère de Paris sortante.

Philippe Goujon appelle à faire «une alliance»

Baron de la droite à Paris, le maire sortant du 15e arrondissement – et candidat à sa réélection – n'a toujours pas trouvé d'accord avec Rachida Dati, la candidate LR dans la capitale. Plutôt que de lui apporter son soutien officiel, Philippe Goujon persiste en effet à se dire «indépendant» et à prôner «une alliance» plus large pour battre Anne Hidalgo, souligne-t-il dans Le Parisien.

Ce positionnement ne plaît pas à l'ancienne ministre de la Justice, qui demande une fidélité absolue, et menace donc d'investir un autre candidat LR face à Philippe Goujon dans le très stratégique 15e arrondissement.

Mercredi 15 janvier, les deux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord lors de la première réunion de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Le second round de négociations est prévu ce mercredi 22 janvier.

Lundi 20 janvier

Cédric Villani ne veut rien lâcher

Cédric Villani, candidat dissident LREM à la mairie de paris, a déclaré lundi sur franceinfo espérer «toujours être maire» fin mars, soulignant qu'il était avec le candidat officiel LREM Benjamin Griveaux et le candidat écologiste David Belliard «dans un mouchoir de poche», même si un nouveau sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, le place en 5e position, avec 13% d'intentions de vote. Quelques jours plus tôt, le député Agir et candidat à la mairie de Paris Pierre-Yves Bournazel proposait dans une lettre publique à Benjamin Griveaux et Cédric Villani d'organiser une rencontre en vue d'une potentielle alliance.

L'urgentiste Patrick Pelloux soutient Anne Hidalgo

L'urgentiste et ancien collaborateur de Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, s'engage dans la campagne municipale de Paris auprès de la maire PS sortante Anne Hidalgo, en devenant co-président du comité de soutien de son candidat dans le IXe arrondissement, Arnaud Ngatcha. «Il faut défendre le côté populaire, les commerces de proximité, bars, troquets et restaurants, relancer des salles de danse où les femmes pourront aller s'amuser sans être importunées» dans le 9e arrondissement, insiste le médecin.

Dimanche 19 janvier

Anne Hidalgo s'échappe, rachida dati confirme sa 2e place, et les marcheurs décrochent

Selon un nouveau sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la liste «Paris en commun» d'Anne Hidalgo, maire PS sortante, obtiendrait 25% des voix devant la liste «Engagés pour changer Paris» de Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy (19%).

Les députés LREM Benjamin Griveaux (15%) et Cédric Villani (13%) paient la division de leur camp.

Entre eux s'intercale l'écologiste David Belliard (14%), soumis à rude concurrence dans un paysage municipal où tous les candidats s'évertuent à verdir leur programme.

vendredi 17 janvier

MARLÈNE SCHIAPPA DÉNONCE DES OPPOSANTS «TRÈS MENAÇANTS» LORS D'UNE RÉUNION ÉLECTORALE

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, candidate aux élections à Paris a dénoncé l'attitude «très menaçante» d'opposants, lors d'une réunion électorale la veille au soir. «Des manifestants, des gilet jaunes, des gens assez hostiles, se sont infiltrés dans la réunion, en plus d'une manifestation qui s'est tenue devant», a-t-elle expliqué sur Radio Classique. Et d'ajouter : ces personnes ont eu «des gestes de violence et de menace», ont «crié des injures vis-à-vis de moi» et «des colistiers qui étaient présents», ont «fait de l'intimidation pour empêcher la réunion de se tenir en hurlant, en faisant du bruit, en tapant sur les murs ou avec des verres», ceci «de façon très intimidante pour les gens qui étaient venus pour parler de la campagne».

Jeudi 16 janvier

Pierre-Yves Bournazel se retire et soutient Benjamin Griveaux

Alors que les deux hommes se sont rencontrés ce week-end, Pierre-Yves Bournazel, député de Paris et candidat aux municipales sans étiquette, a finalement décidé de se retirer de la course, au profit du candidat de la majorité, Benjamin Griveaux. «Nous partageons le constat de l'échec de la maire sortante et une vision commune de l'avenir de Paris», a-t-il écrit dans une lettre.

«Dans l’intérêt de Paris, je crois toujours à un rassemblement des progressistes. Nous pouvons être des partenaires pour construire une majorité de projets. L’envie d’alternative à Anne Hidalgo est là. À nous de créer un électrochoc et de la rendre possible», avait-il déjà fait savoir il y a quelques jours, annonçant en filigrane son ambition de créer une coalition plus large.

SAMEDI 11 JanVier

Anne Hidalgo annonce sa candidature pour un deuxième mandat à Paris

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a officialisé sa candidature à un deuxième mandat aux municipales de mars 2020, dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi soir.

«Oui. Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris», a déclaré Anne Hidalgo, 60 ans, ajoutant que la question écologique sera le socle de son projet pour la capitale où la gauche est au pouvoir depuis 2001.

On n'attendait plus qu'elle: Anne Hidalgo a officialisé samedi, à deux mois des municipales, sa candidature à un deuxième mandat à la mairie de Paris avec la volonté de mettre l'écologie au coeur de son projet.

Fin décembre, elle ne cachait pas son impatience à descendre dans l'arène, et confiait à l'AFP avoir «hâte». Pour autant, l'élue socialiste est la dernière à se lancer, suivant jusque-là à distance et avec une certaine gourmandise les premiers pas parfois hasardeux de ses concurrents, notamment à LREM, minée par la rivalité interne entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani.

Vendredi 10 janvier

Stanislas Guerini demande à Cédric Villani de «choisir»

Stanislas Guerini, le délégué général de LREM, a demandé vendredi à Cédric Villani, le candidat dissident à la mairie de Paris, de «choisir» s'il reste ou non dans la République en marche.

«La question se pose pour lui de choisir ce qu'il veut, soit on est dans la République en marche, soit on est en dehors», a réclamé sur Sud Radio le patron du mouvement, sans le menacer pour autant d'une exclusion du parti présidentiel. «Il faut choisir, et aller jusqu'au bout contre son camp, contre la majorité, contre le président de la République, c'est se mettre en dehors de la République en marche», a-t-il insisté, car «une position qui est, jusqu'au bout d'une certaine façon, de rester dans la division, c'est une position qui ne peut pas être compatible avec celle de rester dans la République en marche».

«Cédric Villani s'éloigne de plus en plus de la République en marche, c'est le choix qu'il a fait, il discute avec beaucoup de monde, mais il refuse de discuter avec les gens de son propre mouvement politique, ce qui est toujours étonnant», a déploré pour sa part sur France 2 le candidat officiel Benjamin Griveaux.

jeudi 9 janvier

Marlène Schiappa candidate pour soutenir benjamin griveaux

La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a annoncé qu'elle serait candidate aux municipales dans le 14e arrondissement, sur une liste soutenant Benjamin Griveaux. Sa présence est surtout symbolique, puisqu'elle indique au Parisien qu'elle ne sera pas tête de liste.

Impossible, donc, en cas de victoire, qu'elle devienne maire de l'arrondissement. Son désir est de rester au gouvernement, affirme-t-elle. Le but de la manœuvre est uniquement de montrer que l'exécutif soutient Benjamin Griveaux, face à Cédric Villani (qui est d'ailleurs tête de liste dans le 14e arrondissement).

villani et griveaux se tendent la main grâce à bournazel

Sur Twitter, le candidat LREM officiel Benjamin Griveaux et le dissident Cédric Villani ont annoncé qu'ils acceptaient de se rencontrer pour dialoguer, répondant tous deux à l'invitation de Pierre-Yves Bournazel, élu du 18e, candidat sans étiquette à la mairie de Paris.

Il s'agit peut-être des prémices d'une alliance entre les trois hommes, pour une liste commune plus forte face à Anne Hidalgo.

Ca y est : évoquée depuis plusieurs mois, la rencontre @pybournazel - @VillaniCedric - @BGriveaux semble sur le point de se faire. Un signe d'alliance de l'opposition ou prise de conscience des échecs probables des différentes candidatures individuelles ? #Municipales2020 #Paris pic.twitter.com/Tx6ecPDwVe — Lucas Biosca (@LucasBiosca) January 8, 2020

Mercredi 8 janvier

Macron pas opposé à la candidature dissidente de Villani ?

Le député Cédric Villani, candidat LREM dissident à la mairie de Paris, a assuré mercredi que c'était du «pipeau» de dire qu'Emmanuel Macron avait essayé de le «débrancher», et a salué le ralliement du député LREM de Paris Hugues Renson.

«Ca n'est jamais arrivé, c'est du vrai pipeau», a répondu sur LCI le mathématicien, interrogé sur une information du Canard enchaîné selon laquelle le président de la République aurait tenté de le faire renoncer à sa candidature. «Ni directement, ni indirectement», a même précisé celui qui a choisi de maintenir sa candidature en dépit de la décision de la Commission d'investiture de LREM de désigner Benjamin Griveaux.

une nouvelle investiture chez lr créé

La Commission nationale d'investiture LR a décidé de désigner Geoffroy Boulard, le maire sortant, pour mener campagne dans le 17e arrondissement. Un choix qui risque de provoquer un nouveau séisme au sein du parti. Rachida Dati, la candidat LR à la mairie de Paris, a réagi à cette décision sur Twitter, indiquant que «la CNI avait statué en [son absence] et que «à partir de ce jour, elle prend toute sa liberté dans la campagne».

Ma réaction à la suite de la CNI @lesRepublicains de ce jour pic.twitter.com/MrWayeOWU6 — Rachida Dati ن (@datirachida) January 8, 2020

Il faut dire que Geoffroy Boulard — qui avait démissionné de ses fonctions au sein des LR au lendemain de la claque des élection européennes et s'était rapproché de LREM – n'était pas le choix premier de Rachida Dati. Celle-ci avait plutôt envisagé d'investir une candidate face à lui dans le 17e, en l'occurrence sa propre directrice de campagne, Nelly Garnier.

Les Verts de David Belliard rejoints par le parti animaliste

Le Parti animaliste rejoint la coalition "l’Écologie pour Paris" menée par David Belliard. Des candidats de cette formation de défense de la cause animale seront ainsi présents «sur chacune des 17 listes "L’Écologie pour Paris" en arrondissement, notamment dans le 18ème avec Douchka Markovic, co-fondatrice du Parti animaliste», ont indiqué les nouveaux alliés.

«C’est un accord historique, qui marque notre volonté de changer en profondeur la place des animaux, et plus généralement de tous les vivants, à Paris et dans sa métropole», a souligné David Belliard. Le candidat EELV est crédité entre 13 et 16 % des voix dans les derniers sondages.

Mardi 7 janvier

La candidature d'Anne Hidalgo officialisée rapidement ?

Il est prévu depuis plusieurs semaines que la maire sortante officialise sa candidature «courant janvier». Ce pourrait être chose faite «ce week-end, lundi au plus tard. Après les derniers vœux de sa mandature adressés au Conseil de Paris, vendredi matin», selon Le Figaro.

Dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on souligne que la maire sortante ne se prononcera pas ce vendredi et que «rien n'est définitivement stabilisé», mais que l'annonce ne tardera plus.