Rennes : un homme interpellé nu dans le lit de son ex

Un homme a été interpellé dimanche matin, à Rennes, alors qu’il se trouvait nu dans le lit de son ancienne compagne. Il avait pourtant interdiction de s’approcher d’elle, sur décision de la justice.

L’homme de 35 ans a pénétré dans l’appartement de son ex vers 9h du matin. C’est le compagnon actuel de la jeune femme qui a alerté les services de police. Alcoolisé au moment de l’interpellation, les forces de l’ordre ont eu du mal à maîtriser l’individu. Il avait déjà été condamné par la justice pour violences, selon les information de 20 minutes.

Sur le chemin du commissariat, les policiers ont dû appeler des renforts et faire usage d’un pistolet à impulsion électrique, car l’homme faisait preuve d’agressivité envers les agents. Il les aurait également menacés de mort. Une fois sur place, l’homme a eu un comportement déplacé envers une policière, en s’exhibant et en faisant des gestes obscènes devant elle. L’homme a été présenté devant un juge au cours de la journée, et pourrait être poursuivi pour outrage, rébellion et exhibition sexuelle.