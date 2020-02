Selon une étude, les conducteurs de berlines allemandes ont plus de chance d'être narcissiques et désagréables

C’était jusqu’alors une légende urbaine, c’est désormais une vérité scientifique. A en croire une étude de l’Université d’Helsinki : les conducteurs de berlines allemandes auraient plus de chance d’être des goujats que la moyenne.

A grosses cylindrées, gros goujats. Tel pourrait donc être la conclusion de cette enquête finlandaise publiée récemment dans «l’International Journal of Psychology» et menée sur 1.892 automobilistes du pays.

Dans cette étude, les scientifiques expliquent ainsi que les hommes propriétaires d’une voiture de luxe auraient davantage les traits de personnalité suivants : égocentriques, narcissiques, désagréables, têtus, et exprimeraient un plus gros manque d’empathie en plus d’être moins enclins à la gentillesse. Un sombre tableau qui se vérifierait d’ailleurs que quel que soit leur niveau de richesse.

L’homme qui a eu l’idée de cette étude est le professeur Jan-Erik Lönnqvist. Comme l’explique L’Obs, ce spécialiste en psychologie sociale a voulu répondre à la question suivante : «Est-ce que les connards conduisent des Mercedes, ou bien est-ce que conduire une Mercedes vous transforme en connard ?»

«Des hommes qui se considèrent souvent supérieurs»

Selon ses travaux, la vérité semble plus proche de la première option. Car, explique-t-il, «ces hommes sont des personnes qui se considèrent souvent comme supérieures et qui souhaitent montrer cela aux autres».

Jan-Erik Lönnqvist relève également que les traits de personnalité de ces fans de voitures allemandes aux prix élevés se retrouvent également dans leur manière de conduire leur bolide.

Concrètement, ils auraient ainsi plus tendance à enfreindre les règles de la circulation comme «brûler des feux rouges, ne pas faire attention aux piétons et à conduire de manière imprudente et trop rapide».

Pas de lien évident chez les femmes

A noter que l’étude s’est également intéressée aux femmes mais n’a pas trouvé de lien évident chez la gent féminine entre ces mêmes traits de caractère et le modèle de véhicule qu’elles possèdent.

Par ailleurs la corrélation entre grosses berlines allemandes et goujats n’est pas non plus une règle absolue. Un autre type de personnalité choisirait en effet ces voitures haut de gamme pour des motifs nettement plus louables.

Il s’agit, selon les chercheurs, du profil «consciencieux», soit des individus organisés, ambitieux, respectables et souvent très performants au travail.

Chez ces profils, l’acquisition d’une voiture allemande témoignerait avant tout d’un goût pour les beaux objets avec le souci de présenter une image de fiabilité.