Ile-de-France : quels travaux en 2020 sur le réseau SNCF ?

Nouveaux trains, mise en accessibilité, réduction du bruit... La SNCF a présenté ce jeudi 6 février les principaux chantiers prévus sur le réseau ferré francilien en 2020. Au total, 2,4 milliards d'euros doivent être investis cette année (12 milliards jusqu'à 2025), dont 800 millions pour la modernisation du réseau.

Des nouveaux trains

La SNCF a pour objectif de mettre en service 720 rames neuves ou rénovées sur les lignes RER et Transilien d'ici à 2021. Pour accueillir ces nouveaux trains, des chantiers pour adapter le réseau se poursuivront sur plusieurs lignes du Transilien : la J, la N et la P. De nouveaux trains doivent également être déployés sur le RER B et le RER D, financés par la région Ile-de-France.

Des travaux de mise en accessibilité

Un effort particulier sera porté en 2020 à l'accessibilité des gares franciliennes. La SNCF souhaite en effet rendre accessibles 15 d'entre elles aux personnes handicapées et à mobilité réduite cette année. Les travaux démarreront ainsi dans 20 gares, tandis que 18 autres verront leur chantier se terminer. Seront notamment en chantier cette années les gares de Saint-Denis, Pontoise, Ivry-sur-Seine, Les Saules, Savigny-sur-Orge, Viroflay Rive Gauche, Cesson, Savigny-le-Temple, Le Mée, Paris-Gare de Lyon, Villiers-le-Bel, Pont Cardinet et Vaires-Torcy. Ce grand programme de travaux doit s'achever en 2024.

Des opérations de réduction du bruit ferroviaire

La SNCF poursuit en 2020 son programme de réduction du bruit ferroviaire. Ainsi, cette année, elle prévoit de s'occuper de 1.300 «points noirs du bruit», qui regroupent environ 4.000 logements. Concrètement, des écrans anti-bruit vont être installés près des rails, tandis que les façades de certains bâtiments concernés par le bruit feront l'objet de travaux d'isolation acoustique, de façon à réduire les nuisances sonores dues à la circulation ferroviaire et aux différents chantiers sur le réseau.

Des travaux de renouvellement des voies et des aiguillages

En 2020, la SNCF poursuivra son programme de renouvellement des voies. L'objectif fixé étant qu'entre 2015 et 2025, 30 % du réseau francilien soit renouvelé, tout en maintenant la circulation des trains au quotidien. Cette année, ces programmes concerneront, pour le RER, les lignes B, C et D, et, pour le Transilien, les lignes H, J, N et P. Des aiguillages de plusieurs lignes (C, E, J, L et P) seront eux aussi renouvelés, afin, selon la SNCF, de «répondre à la croissance du trafic, renforcer des infrastructures très sollicitées, maintenir un haut niveau de sécurité».

La Poursuite du chantier d'eole

C'est l'un des plus gros chantiers en cours en Ile-de-France. Entamés en 2016, les travaux du projet Eole, visant à prolonger le RER E sur 55 km vers l'ouest de la capitale d'ici à 2024, se poursuivront en 2020. Cet été, le tunnelier devrait arriver à la Porte Maillot à Paris. «Il sera alors à mi-chemin des 6 nouveaux kilomètres de tunnel», précise la SNCF. A La Défense, l'ensemble du volume de la future gare du RER E, située sous le CNIT, aura été creusé «d'ici à un an», alors qu'elle doit ouvrir en 2022.

Des travaux de pose des voies et des caténaires sont aussi prévus au niveau de la future gare de Nanterre. Dans les Yvelines, les chantiers de modernisation des gares vont se poursuivre, notamment à Poissy et aux Mureaux. Enfin, cet été, les gares de Magenta et d'Haussmann Saint-Lazare seront de nouveau fermées pour permettre l'adaptation des quais aux nouveaux trains du RER E.