Pourquoi certains quartiers sont-ils plus touchés que d'autres par la crise des poubelles ?

Depuis plusieurs jours, des quartiers de la capitale voient s'entasser les poubelles, tandis que d'autres ne sont guère touchés par le problème. Une différence qui tient au conflit social en cours.

Il faut savoir que la crise actuelle découle de la grogne contre la réforme des retraites, alors que le préavis court (pour l'instant) jusqu'à ce vendredi 7 février. Si le nombre de grévistes dans les rangs des éboueurs parisiens reste très incertain (allant de 3,5 % d'agents mobilisés selon la mairie, jusqu'à 60 % selon la CGT), leur impact est double.

D'une part, certains protestataires bloquent – surtout le matin – les garages des bennes à ordures, empêchant ainsi la sortie des camions. Si la mairie de Paris dit solliciter «à chaque fois immédiatement» l'intervention des forces de l'ordre pour débloquer, ces actions entraînent un retard dans la collecte quotidienne. Or, 3.000 tonnes doivent être ramassées chaque jour dans la capitale, sans compter les restes des jours précédents.

Deux fours sur sept pour brûler les déchets

D'autre part, une fois les poubelles recueillies, une autre complication se présente : les éliminer. Seuls deux des sept fours qui brûlent habituellement ces déchets sont allumés, dans l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux (92). Ceux des usines de Saint-Ouen (93) et Ivry-sur-Seine (94) demeurent éteints depuis plusieurs jours. La solution de secours consiste donc à enfouir les ordures, ce permet, selon l'entité qui gère les déchets en Ile-de-France, le Syctom, «d'accueillir toutes les bennes depuis samedi», malgré «quelques retards pour l'entrée des camions».

Pour autant, il n'y pas d'explication globale sur l'accumulation des déchets à un endroit plutôt qu'un autre. «C’est du cas par cas. Bien-sûr, on veut passer tous les jours dans tous les quartiers, et les équipes sont envoyées en urgences vers les plus touchés. Mais cela dépend des salariés grévistes ou des blocages, des entraves qui entraînent ensuite des retards tout le reste la journée et se répercutent sur d'autres quartiers», regrette ce jeudi 6 février Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris chargé de la propreté.

Face à cette situation critique, la mairie de Paris renforce son dispositif d'action. «On met en place 40 bennes supplémentaires [sur 500 qui circulent normalement chaque jour à Paris], y compris pour la nuit. Avec elles, on peut rattraper le retard actuel en quatre jours», souligne Paul Simondon. Mais pas sûr que ces camions supplémentaires suffisent : «tant qu'il restera des difficultés pour sortir les bennes des garages ou pour les vider, on ne rattrapera pas assez vite le retard pris lors des derniers jours. Voire on risque d'en reprendre si on rencontre de nouveau des fortes difficultés», admet l'adjoint.

La maire de Paris a donc interpellé le gouvernement, Anne Hidalgo s'étant même adressée directement à Edouard Philippe, le Premier ministre, afin de «rétablir le bon fonctionnement de la collecte des déchets, car il s'agit d'une urgence sanitaire et écologique». De son côté, le Syctom a indiqué ce jeudi 6 février avoir fait «une nouvelle demande de réquisition pour que les fours d’Ivry-sur-Seine soient également rallumés». En début de semaine, le préfet de police de Paris a déjà réquisitionné des personnels grévistes, ce qui a permi le redémarrage de l'incinérateur d'Issy.

A noter que le ramassage des déchets à moitié privatisé dans la capitale n'a pas d'influence sur la situation actuelle. La régie municipale gère les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e arrondissements, tandis que quatre sociétés privées (Veolia, Derichebourg, Urbaser et Pizzorno) ont obtenu une délégation pour s'occuper des 1er, 3e, 4e, 7e, 10e, 11e, 13e, 15e, 18e et 19e arrondissements.