Réforme des retraites : les opposants dans la rue pour un 9e round

Ils réclament toujours l'abandon du projet. Les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau descendus dans les rues de France, ce jeudi 6 février, à l'occasion d'une neuvième journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations.

Alors que le texte a commencé son parcours législatif - il est actuellement examiné en commission spéciale à l'Assemblée nationale - des rassemblements étaient ainsi organisés un peu partout dans l'Hexagone, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, de la FSU et diverses organisations de jeunesse (Unef, MNL, UNL).

Outre le cortège parisien, qui s'est élancé en début d'après-midi depuis la gare de l'Est en direction de la place de la Nation et qui, selon la CGT, était fort de quelque 130.000 personnes et de 15.000 manifestants d'après le ministère de l'Intérieur, des manifestations se sont aussi tenues, dès le matin, à Montpellier, Nice, Béziers ou encore Sète, pour réclamer le «retrait d'un projet injuste et dangereux».

Les opposants étaient ainsi, selon les chiffres de la police, quelque 4.500 manifestants à Marseille, 3.500 à Toulouse ou Bordeaux ou encore 2.700 à Rennes.

Au Havre, fief d'Edouard Philippe, le port de la ville était par ailleurs mis à l'arrêt par quelque 3.500 personnes, selon l'union locale de la CGT.

Un «lundi noir» annoncé dans les transports parisiens le 17 février

Une nouvelle opération dite «ports morts» complétée de plusieurs points de blocages, «six à sept», selon la police, perturbant très fortement la circulation.

Dans les cortèges : beaucoup de personnels enseignants, des agents de la fonction publique, des hospitaliers ou encore des avocats, tous venus crier leur opposition au futur système universel par points, voulu par Emmanuel Macron.

Les troupes paraissent toutefois moins fournies comparé aux précédentes mobilisations. Ce que tendait à prouver les taux de grévistes qui était, à midi, de 2,79 % dans la fonction publique d'Etat (3,44 % dans l'Education), selon le gouvernement.

Dans les transports, le trafic était «normal» à la RATP et avec «peu de perturbations» à la SNCF. L'Unsa-RATP, premier syndicat de la régie des transports parisiens, a tout de même appelé à un «lundi noir dans les transports» d'Ile-de-France le 17 février, jour de l'examen du projet de réforme des retraites en séance publique à l'Assemblée nationale.