«Tu couches avec moi et tu ne paies rien» : Gilles Beyer visé par de nouvelles accusations

Après l’annonce de son exclusion du club des Français Volants lundi soir, et moins d’une semaine après la publication du livre «Un si long silence» de Sarah Abitbol, de nouvelles accusations visent à nouveau Gilles Beyer. L'entraîneur aurait tenté d’obtenir des faveurs sexuelles d'une mère contre la prise en charge gratuite de sa fille, l’ex-championne de France juniors, en 2017.

Selon Sabina Mahamoud, qui s'est confiée dans les colonnes de l'Equipe, sa fille Nadjma Mahamoud venait, à l'époque, de «quitter un autre club de la région parisienne car les cours étaient trop chers pour mon salaire d’aide-soignante». Sabina avait donc appelé Gilles Beyer afin d’évoquer la prise en charge de l’entraînement de sa fille au sein du club parisien des Français Volants.

Mais la proposition de l'entraîneur l'a quelque peu surprise. La mère évoque en effet des «messages très gênants» de la part de Gilles Beyer, jusqu'à des «messages obscènes» avant un rendez-vous fixé le 10 novembre 2017 à 11h30, dans son bureau.

«Il m’a tout de suite fait des propositions obscènes»

«Il a alors demandé à voir le corps de ma fille. Elle avait 18 ans (…) je suis restée avec M. Beyer dans le bureau. Là, il m’a tout de suite fait des propositions obscènes. Je n’ai pas répondu. Je lui ai demandé : "Comment va-t-on faire pour le paiement ?" (…) Il m’a dit : "On verra ça plus tard" (…). Au moment de partir (…) il m’a touché les fesses… J’ai fait comme si de rien n’était. »

Gilles Beyer aurait ensuite continué, suite à ce rendez-vous, de lui envoyer de nombreux SMS déplacés, avant de lui faire une proposition lors d'un coup de fil : «Tu couches avec moi et tu ne paies rien et je fais monter ta fille à haut niveau (...) Je couche avec toi quatre fois par semaine et tu ne paieras rien pour ta fille. »

L’entraîneur aurait ensuite carrément visé la jeune patineuse. «Elle a un beau cul, ta fille, me disait-il, on pourrait dormir tous les trois», rapporte Sabina Mahamoud.

Fin 2017, après avoir découvert un énième message de Gilles Beyer sur le portable de sa mère, Nadjma Mahamoud aurait décidé de quitter les Français Volants pour que ce harcèlement prenne fin : «Je suis partie du club quelques jours plus tard. J’ai déclaré forfait aux championnats de France (…) Il envoyait des messages à ma mère où il fallait en gros se prostituer pour faire du haut-niveau», explique-t-elle. «Je n’ai jamais cédé aux avances de M. Beyer», souligne Sabina Mahamaoud.

Contacté par L’Equipe, Gilles Beyer n’a pas souhaité répondre à ces accusations.