Atteinte d'un syndrome rare, une femme voit des poils pousser sur ses gencives

Atteinte d'une maladie hormonale appelée syndrome des ovaires polykystiques, une Italienne d'une vingtaine d'années a vu des poils pousser entre ses dents, et en particulier sur ses gencives.

En 2009, la jeune femme avait effectué des tests hormonaux qui avaient montré un niveau anormalement élevé de testostérone, provoquant notamment une croissance excessive des poils. Une rare pathologie qui l'avait poussée à se soumettre à une opération chirurgicale pour se faire retirer les poils présents sur ses gencives.

Woman Grows Hairs Out of Her Gums in Extremely Rare Medical Case https://t.co/Dwc6xvglKL — ScienceAlert (@ScienceAlert) February 5, 2020

«Un an plus tard, la patiente est revenue avec la présence encore plus importante de poils autour des gencives et dans les sillons gingivaux», rapporte le journal médical Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, qui précise également : «En examinant son visage, on peut remarquer la présence d'une pilosité inhabituelle au menton et dans la zone du cou».

Des chercheurs ont émis l'hypothèse que les tissus muqueux présents à l'intérieur de la bouche seraient liés à ceux de la peau, ce qui pousseraient les gencives dans de très rares cas à se comporter comme de l'épiderme.

Le premier cas détecté d'hirsutisme gingival remonte aux années 1960. Depuis cette date, seuls quatre hommes ont été touchés par cette pathologie.