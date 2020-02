Le dunk hommage de LeBron James à Kobe Bryant

19 après. LeBron James a reproduit, vendredi 7 février, exactement le même dunk que son mentor Kobe Bryant afin de lui rendre hommage.

Face aux Houston Rockets, la star des Lakers a profité d'une perte de balle adverse en milieu de terrain pour aller en contre-attaque et effectuer un spectaculaire reverse windmill à deux mains. Une action culte, réalisée il y a 19 ans, face aux Sacramento Kings par «Black Mamba».

«Pour toi mon frère», a écrit LeBron James sur Instagram en partageant la vidéo, avec des hashtags «Mamba pour la vie» et «les légendes ne meurent jamais».

Un geste hommage publié aussi sur les réseaux sociaux par les Los Angeles Lakers. «Même salle. Même panier. Même dunk. A 19 ans d'écart», est-il écrit sur le compte Twitter officiel de l'équipe.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 février 2020