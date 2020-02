Vidéo - Australie : des milliers de chauves-souris envahissent une ville

Des milliers de chauves-souris ont envahi la ville d'Ingham, dans le Queensland, en Australie.

Leur nombre est estimé à plus de 300.000, selon La Nouvelle Tribune. Bruit assourdissant, odeur presque irrespirable... Depuis quelques semaines, les habitants de cette bougarde de 4.000 habitants, vivent un véritable calvaire face à cette surprenante invasion qui perturbe leur vie quotidienne.

De plus, les chauves-souris peuvent transmettre le lyssavirus, un virus proche de la rage.

Hundreds of thousands of fruit bats have taken over a town in Australia, comfortably outnumbering the human population. https://t.co/ASvFsI6xjB pic.twitter.com/PS1fQHeq1Q

— ABC News (@ABC) 7 février 2020