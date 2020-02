Coronavirus aux Contamines-Montjoie : la station de ski tente de ne pas céder à la panique

Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés ce samedi 8 février en France. Il s'agit de ressortissants britanniques ayant séjourné dans la station de ski des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Alors que les premiers congés scolaires d'hiver ont débuté, les commerçants et habitants de ce petit village ne cachent pas leurs inquiétudes.

Evacuées à la hâte dans la nuit de vendredi à samedi, puis hospitalisées dans la région de Lyon, les cinq personnes, quatre adultes et un enfant de 9 ans, dont l'état de santé ne suscite pas d'inquiétude, ont toutes été en contact avec une connaissance de retour de Singapour, venue les voir en Haute-Savoie avant de rentrer en Angleterre. Six autres patients britanniques sont également sous surveillance pour limiter la propagation du virus.

annulations des séjours prévus

Si pour l’heure, «il n'y a aucune raison de ne pas venir dans la station», a estimé le directeur de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, lors d'une conférence de presse, difficile d’oublier le contexte et de ne pas céder à la psychose.

Alors que certains touristes ont déjà demi-tour, d'autres essaient de relativiser tout en restant vigilant. «On va faire le maximum pour en profiter, mais on y pense», a déclaré une vacancière.

De leur côté, les commerçants, en particulier ceux faisant de la location d’appartements, doivent faire face aux premières annulations de séjours prévus durant les vacances de février. «On a déjà eu des coups de fils de gens qui disent 'puisque c'est comme ça on ne va pas venir'», a indiqué une habitante.

Deux écoles fermées par mesure de précaution

Autre inquiétude, celle des parents du village dont les enfants sont scolarisés dans la même école que l’élève de CM1, l’une des cinq personnes contaminées. Si une réunion a été organisée dans la station pour faire un point sur la situation, certains habitants dénoncent un manque d'information de la part des autorités.

#coronavirus Ce soir, Pierre Lambert, @Prefet74 assiste aux côtés de @ARS_ARA_SANTE, de M. le maire des #ContaminesMontjoie à une réunion publique d'information au sujet de la détection de cinq cas en #HauteSavoi aujourd'hui. pic.twitter.com/paeFfezRfv — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) February 8, 2020

«Il y a une angoisse chez certains enfants qui se demandent s’ils vont être malades ou pas. Et nous en tant que parents on a besoin de les rassurer, mais pour cela, il faut que l’on ait des informations», a déploré une mère de famille. «Ça fait quand même peur, mon fils sort de cinq jours de grosse fièvre. Est-ce que c'est une grippe ? Est-ce que c'est autre chose ? On ne sait pas», regrette une autre.

Afin de procéder à des dépistages, deux établissements scolaires de Haute-Savoie fréquentés par l’enfant britannique seront fermés la semaine prochaine, l’un situé à Contamines-Montjoie, où il réside, et l’autre à Saint-Gervais, où il prend des cours de français.

Un centre de consultation a été mis en place par l'Agence régionale de Santé (ARS) pour accueillir les enfants scolarisés dans la même école que le jeune Britannique, ainsi que les personnes ayant des doutes. Outre les affichettes rappelant les gestes à adopter en cas de potentielle infection, un numéro vert spécial Contamines a également été mis en place.