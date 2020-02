Paris : ce nouveau modèle de toilettes publiques n'apparaît que la nuit

Un nouvel objet urbain high-tech vient de faire son apparition à Paris. Appelées «Urilift», ces toilettes publiques ont la particularité de ne sortir que la nuit, à partir de 19h , et de disparaître sous terre au petit matin. Le premier modèle a été installé place des Abbesses (18e).

A première vue similaires à celles déjà déployées dans la capitale, ces toilettes publiques sont néanmoins dotées de deux espaces : l'un – fermé – est «censé» être réservé aux femmes, l'autre – seulement protégé par des battants – est une sanisette pour les hommes.

Expérimentées depuis début février place des Abbesses (18e), ces toilettes ont été achetées par la mairie pour être testées dans le 18e, dans un premier temps. Un deuxième emplacement est encore à l'étude, où d'autres toilettes devraient bientôt être installées.

«L'idée, c'est d'avoir un dispositif déployé uniquement la nuit dans un quartier nocturne, qui – le jour – ne gêne pas les piétons, en termes d'encombrement de l'espace, et qui laisse une vue dégagée, en matière patrimoniale», a ainsi expliqué Paul Simondon, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la propreté.

Côté pratique, tous les soirs à 19h, un commerçant de la place est chargé d'actionner un bouton pour faire monter la cabine du sol, quand au petit matin, celle-ci est nettoyée par une équipe d'entretien, avant d'être «rangée» pour la journée selon un protocole de sécurité bien établi.

This pop-up urinal for both men and women is designed to make our cities cleaner and more hygienic. It's called the @urilift Combi and it appears at night when the evening crowds come out. It has two male urinals and one female urinal, a hand wash and drying unit. pic.twitter.com/0msQeTjRMr

— Adam Danyal (@adamdanyal) December 8, 2019