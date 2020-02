Paris : les candidats accélèrent dans la dernière ligne droite

A presque un mois du premier tour des municipales, qui aura lieu le 15 mars, les candidats parisiens jettent toutes leurs forces dans la bataille. Les programmes se dévoilent, les propositions fusent et les alliances se négocient.

Donnée favorite dans les sondages successifs, Anne Hidalgo a marqué des points avec son entrée en campagne et continue de dérouler sans gros couac. Elle a présenté l'ensemble de son programme jeudi 6 février, très axé sur l'écologie. A l'intérieur, plusieurs propositions fortes, telles que la transformation de la moitié des places de parking en pistes cyclables ou en espaces verts, ainsi que l'investissement d'un milliard d'euros pour acheter des logements et les louer 20 % moins chers aux classes moyennes. Quelques fausses notes – mineures – sont toutefois venues émailler cette promenade de santé : les critiques adressées par le Parti socialiste sur le manque de place accordées à ses représentants dans les listes de la maire sortante ; et le réaménagement de la place Gambetta (20e) annoncé dans une vidéo par Eric Pliez, tête de liste d'Anne Hidalgo dans l'arrondissement, alors que le lieu vient tout juste d'être «réinventé» lors de ce mandat.

Surprenante deuxième dans les sondages, Rachida Dati poursuit sa stratégie : arpenter le terrain et serrer la vis dans son camp. La candidate LR enchaîne les déplacements, notamment dans le nord-est de la capitale, une zone longtemps délaissée par la droite. Et surtout, l'inflexible maire du 7e ne manque pas une occasion de visiter les rues du 15e arrondissement, pour soutenir Agnès Evren, tête de liste qu'elle a fait investir face à Philippe Goujon, baron de la droite et maire sortant ayant refusé de la soutenir. De plus, grâce à une dynamique positive depuis plusieurs mois, Rachida Dati fait figure de candidate la mieux placée pour battre Anne Hidalgo, ce qui lui devrait lui permettre de bénéficier des «votes utiles» de ceux qui ne veulent pas voir la maire sortante réélue. Pour autant, une victoire de Rachida Dati paraît très compliquée mathématiquement, en raison du mode d'élection dans la capitale.

La trajectoire est inverse pour Benjamin Griveaux. Donné grand favori en 2018, avec plus de 30 % d'intentions de votes, la candidat LREM voit sa côte baisser mois après mois. Dépassé par Rachida Dati, il n'est désormais plus qu'en troisième position à 15 %, talonné par David Belliard (14 %) et Cédric Villani (13 %). Vampirisé par la candidature du dissident et souffrant d'une image négative, l'ancien porte-parole du gouvernement tente de (re)lancer la machine en multipliant les idées retentissantes : le déménagement de la gare de l'Est, les 100.000 euros pour aider les Parisiens à se loger ou encore le fait de rendre Paris propre «en 100 jours». Mais les critiques s'élèvent aussi vite et les «propositions chocs» de Benjamin Griveaux semblent au contraire le desservir, compromettant grandement ses chances de victoire. Il a prévu de présenter l'ensemble de son programme le jeudi 13 février.

S'il tient le coup dans les sondages, David Belliard, le candidat EELV, se trouve toutefois dans une position délicate. Son idée de «coallition climat» patine avec Cédric Villani et cet hypothétique duo fait grincer les dents d'une partie des militants écologistes. Résultat : malgré sa volonté «de ne plus jouer les supplétifs» et des rapports parfois tendus, David Belliard paraît condamné à renouer l'alliance avec Anne Hidalgo. Reste à savoir quand cette union serait réalisée et surtout ses modalités. Car plus l'écologiste obtiendra un score élevé au premier tour, plus il sera en mesure d'imposer ses demandes et son calendrier. Alors, pour engranger dans une campagne où l'environnement occupe une place plus grande que jamais, David Belliard a dévoilé un programme ambitieux, avec 200 propositions, et n'hésite pas à critiquer tout ceux qui se voudraient plus verts que lui.

Après avoir été largement critiqué pour manquer de propositions concrètes, Cédric Villani présente lui-aussi un programme avec certaines idées détonnantes : 5 milliards pour la transition écologique, créer une promenade verte entre la Seine et le Stade de France ou encore «l'agrandissement» de Paris sur les communes voisines. Mais le mathématicien n'est pas parvenu à enclencher une dynamique et ses intentions de vote baissent au fil des mois. Dans le dernier sondage, il est même crédité de «seulement» 10 %, soit le score minimum pour se maintenir au second tour. Ce qui pourrait finalement le pousser à conclure cette fameuse «coalition climat». Resterait alors à savoir le périmètre de celle-ci : avec ou sans Anne Hidalgo.