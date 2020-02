Tempête Ciara, en direct : de nombreux matches de football reportés dans le nord de l'Europe

Attendue dans la moitié nord de la France ce dimanche 6 février, la tempête Ciara, qui circule au nord-ouest des îles britanniques, générera de fortes rafales, allant jusqu'à 120 km/h sur le littoral. Le point sur la situation.

> 35 départements ont été placés en vigilance orange, a annoncé Météro France

> Les côtes de la Manche, les Hauts-de-France et le Grand Est devraient être les plus exposés

> De fortes précipitations et des risques d'inondations dans certaines régions

13h48

La tempête Ciara bouleverse l'organisation des compétitions sportives sur le nord de l'Europe. De nombreuses rencontres de championnats de football professionnels ont été reportées en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Après les décisions de report entérinées dès samedi aux Pays-Bas et en Belgique, les championnats anglais et allemand ont eux aussi pris à quelques heures des coups d'envoi des mesures préventives, alors que des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km/h sont attendues sur le nord de l'Europe. La rencontre de championnat d'Allemagne entre Mönchengladbach et Cologne, prévu à 15h30, a été reportée, «le déplacement en sécurité des supporters après le match ne pouvant pas être garanti», a annoncé le Borussia Mönchengladbach, quatrième de Bundesliga. Même décision en Belgique où quatre rencontres planifiées dimanche ont aussi été reportées, dont celle opposant le Standard de Liège (4e) au leader, le FC Bruges.

En France, aucune rencontre n'a été annulée, la tempête ne devant toucher que le nord du pays, où 35 départements ont été placés en vigilance orange. Le match de la 2e journée du Tournoi des six nations contre l'Italie au Stade de France a été maintenue, de même que les trois rencontres de Ligue 1 de football, dont PSG-Lyon prévu à 21h00.

13h25



La circulation des ferries dans la Manche entre Calais et Douvres a été interrompue dimanche midi et «jusqu'à nouvel ordre» en raison de la tempête Ciara, à l'origine de vents violents soufflant sur le littoral. «Les conditions de navigation sont trop dangereuses, à cause du vent», a expliqué auprès de l'AFP la porte-parole du port de Boulogne-Calais. «A Calais comme à Douvres, les entrées et sorties de port sont extrêmement compliquées quand il y a des rafales trop violentes».

«Ce matin, plusieurs bateaux n'ont pas pu partir, et les prévisions ne permettent pas d'attendre une amélioration dans les prochaines heures», a-t-elle ajouté. Selon Météo-France, dimanche, les rafales de vent vont «se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays», et pourront atteindre «110 à 140 km/h sur les régions littorales et près des frontières nord». Trente-cinq départements de la moitié nord de la France ont été placés en alerte orange.

10h49

Les transports aérien, ferroviaire et maritime étaient perturbés dimanche au Royaume-Uni, balayé par la tempête Ciara, avec de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Le service météorologique britannique (Met Office) a placé en alerte orange pour le vent une partie du Royaume-Uni jusqu'à 21H00 (locales et GMT) dimanche, dont l'Angleterre, où se trouve la capitale Londres, et le Pays de Galles.

Une partie de l'Ecosse, particulièrement touchée, est également placée en vigilance orange en ce qui concerne les chutes de pluie. Tout le Royaume-Uni est par ailleurs placé en vigilance jaune en ce qui concerne les chutes de pluie.

Outre des perturbations dans les transports, le service météorologique a dit s'attendre à des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant et d'inondations. Il a également mis en garde contre le danger causé par les débris emportés par le vent. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés, et la compagnie aérienne britannique British Airways a dit «faire tout (son) possible pour tenter de minimiser l'impact» de la tempête.

09h43

Une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont été annulés en prévision de la tempête Ciara attendue dimanche dans le nord de l'Europe, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport. Ces annulations, décidées par les compagnies elles-mêmes, concernent les vols de Lufthansa depuis et à destination de Munich et Francfort (Allemagne), d'Eurowings (Stuttgart, Allemagne), de KLM (Amsterdam), de British Airways (Londres), ainsi que 38 vols de Brussels Airlines depuis et à destination du Royaume-Uni. D'autres annulations pourraient encore être décidées dans la journée en raison de la tempête, qui pourrait aussi occasionner des retards, a précisé la porte-parole.

L'Institut royal météorologique belge a émis une alerte orange aux vents forts pour dimanche, avec un «risque de dégâts élevé» sur tout le pays, et des rafales pouvant atteindre 130 km/h, voire plus.