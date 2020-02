Enlèvement de Vanille : la fillette retrouvée morte à Angers, sa mère avoue l'infanticide

La petite fille de 1 an, Vanille, a été retrouvée morte dimanche dans un conteneur à vêtements. Le dispositif «Alerte enlèvement» a été déclenché samedi soir après son enlèvement par sa mère Stephan Nathalie, vendredi en fin d'après-midi.

«La maman nous a confirmé avoir donné la mort à son enfant vendredi avant même l'heure à laquelle elle devait la remettre à la référente de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), les médecins légistes sont arrivés sur place et ont retrouvé le corps», a déclaré Eric Bouillard, précisant que la garde à vue se poursuivait pour «meurtre sur mineur par ascendant».

La mère avait été retrouvée tôt ce dimanche 9 février dans un hôtel à Nantes, sans sa fille. Elle est actuellement en garde à vue.

Selon le procureur, qui s'est exprimé devant la presse, Nathalie Stephan, 39 ans, qui souffre de troubles psychiatriques et suit un traitement, a évoqué lors de sa garde à vue «un étouffement ou une strangulation», ce qui n'a pas encore été confirmé par le médecin légiste.

«Elle a fourni très peu d'explications à son geste. Après une longue mise en confiance avec les enquêteurs, elle a accepté de leur dire où se trouvait le corps et les a conduits à cet endroit», a-t-il ajouté, précisant qu'il était mis fin au dispositif d'alerte enlèvement déclenché samedi soir.

«Le moment où la maman a donné la mort à son enfant, elle le situe à vendredi. Vendredi en tout début d'après midi elle est effectivement encore accompagnée de son enfant et à partir du milieu d'après-midi, elle ne l'est plus», a précisé le procureur, qui s'appuie sur les dispositifs de vidéo-surveillance.

Mme Stephan était hébergée depuis un an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées. Sa fillette avait été confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et placée dans une famille d'accueil par le juge des enfants, mais elle pouvait continuer à voir sa mère régulièrement pendant un temps donné durant la semaine.

La mère avait quitté le foyer vendredi à 11H00 et aurait dû ramener sa fille à 17H30 à sa référente de l'aide sociale à l'enfance.