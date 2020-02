Tempête Ciara, en direct : la Corse placée en vigilance orange

Electricité coupée, du mobilier urbain dégradé, des trains supprimés, des arbres abattus... la tempête Ciara, qui a balayé un vaste tiers nord de la France puis fait au moins onze blessés légers dans le Grand Est, a également fait trois morts en Europe : un automobiliste tué par la chute d'un arbre au Royaume-Uni, et une mère et sa fille mortellement touchées par une toiture emportée par le vent. Douze départements restent en vigilance orange.

> La tempête a fait au moins trois morts en Europe

> 12 départements restent placés en vigilance orange, a annoncé Météo France

> 15.000 foyers toujours privés d'électricité lundi soir

23h30

Après le passage de la tempête Ciara sur un vaste tiers nord et le grand Est de la France, un coup de vent a frappé lundi soir la Corse placée en vigilance orange avec des rafales chronométrées à 201 km/heure sur le Cap Corse.

L'alerte aux vents forts concerne les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse, touchées par des vents montant de 90 jusqu'à 120/130 km/h selon Météo France. Le vent attise un incendie qui a démarré à ma mi-journée à Pietracorba, dans le Cap Corse, avait parcouru 70 hectares lundi soir, poussé par des vents tourbillonnants avec des pointes à 140 km/h. Aucun moyen aérien ne pouvait être engagé du fait des conditions météos, ont indiqué les pompiers.

Environ 15.000 foyers restaient privés d'électricité lundi soir, principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le grand Est, un chiffre en recul par rapport au pic de 130.000 foyers touchés par des coupures en début de matinée, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.

23h15

Douze départements restent concernés par l'alerte : Le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange vagues-submersion.

La Corse-du-Sud, la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange vent violent.

L'Eure et la Seine-Maritime (également en vigilance vague-submersion) sont en vigilance orange inondation.

23h05

L'alerte a été levée dans la Loire-Atlantique peu avant 23 heures.

20h03

Seules la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes restent concernées pas le risque de vents violents. L'Eure et la Seine-Maritime sont toujours menacées par les crues et les inondations. La Seine-Maritime est également menacée par de fortes vagues, tout comme les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, le Pas-de-Calais et la Somme. L'alerte a été levée dans quinze autres départements à 11 heures.

18h30

La situation s'améliorait également pour les usagers de l'électricité: en fin de journée lundi, il restait encore 40.000 foyers privés de courant, en nette diminution comparés aux 90.000 quelques heures plus tôt et surtout aux 130.000 dénombrés au plus fort des coupures en début de matinée, a annoncé Enedis.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution, les foyers toujours privés de courant se trouvaient principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. «Près de 4.000 salariés Enedis et d'entreprises partenaires restent mobilisés» a assuré le distributeur.

14h12

La tempête Ciara a fait au moins trois morts en Europe après avoir déjà blessé plusieurs personnes, entraîné des centaines d'annulations de centaines de vols et de trains et privé des milliers de foyers d'électricité. Un homme a été tué dans sa voiture dimanche après-midi par un arbre sur une autoroute au sud-ouest de Londres, a annoncé la police lundi.

En Pologne, une femme et sa fille ont été tuées par une toiture emportée par des rafales de près de 100 km/h. En Allemagne, deux femmes ont été grièvement blessées par un arbre à Sarrebruck, et l'une d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué la police dans la nuit tandis qu'un adolescent de 16 ans a été blessé à la tête par une branche d'arbre à Paderborn, dans

13h03

Près de 90.000 foyers étaient privés d'électricité lundi à midi en raison de la tempête Ciara, un chiffre en recul par rapport au pic de 130.000 foyers touchés par des coupures en début de matinée, a annoncé Enedis. Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, les foyers privés de courant se trouvent principalement en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est.

08h47

Les grandes lignes ferroviaires étaient toujours à l'arrêt lundi matin en Allemagne en raison de la tempête Ciara, qui a fait plusieurs blessés dont au moins trois graves. Deux femmes ont été grièvement blessées par un arbre à Sarrebruck et une d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué la police dans la nuit tandis qu'un adolescent de 16 ans a été blessé à la tête par une branche d'arbre à Paderborn. La tempête Ciara a poursuivi sa course dans la nuit de dimanche à lundi, balayant le nord et l'est de l'Allemagne. Quelque 150 vols ont été annulés aux aéroports de Düsseldorf et de Cologne, selon l'agence DPA. L'alerte rouge intempéries est toujours en vigueur pour le sud du pays, dont l'alerte maximale pour certaines régions.

08h21



Le trafic ferroviaire en Ile-de-France était perturbé lundi en raison du passage de la tempête Ciara, la plupart des lignes du Transilien et du RER étant ralenties, selon la SNCF qui espère un retour à la normale en fin de matinée. Selon le site Transilien.com, qui liste les problèmes sur le réseau, une partie du trafic du RER A était interrompu en raison d'un arbre tombé sur un câble d'alimentation à Houilles tandis que l'ensemble de la ligne B tournait au ralenti après une panne d'alimentation électrique en gare de Mitry-Claye. Des obstacles sur la voie ralentissaient le trafic des RER C et D et un incident d'alimentation électrique vers Rosny-sous-Bois affectait le RER E.

08h03



130.000 foyers sont privés d'électricité, a indiqué Enedis.

06h35



Le vent a soufflé fort au sommet de la Tour Eiffel avec une pointe enregistrée à 152km/h cette nuit.

06H28



32 départements sont désormais en vigilance organge : Alpes-Maritimes (06), Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Seine-Maritime (76), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

DIMANCHE 9 FEVRIER



20h29

Un quadragénaire s'est tué en chutant de sa trottinette dimanche après-midi à Drancy (Seine-Saint-Denis), un accident qui pourrait être lié aux rafales de vent dues à la tempête Ciara, a-t-on appris de source policière.

Vers 16H00 l'homme qui circulait à trottinette a chuté et a «heurté le sol violemment», selon cette source. Il a subi un «choc à la tête», a-t-elle ajouté.

Les circonstance de l'accident restent à déterminer, mais l'hypothèse d'une forte rafale qui l'aurait fait tomber est envisagée par les secours ayant constaté le décès sur place, selon cette source.

16h12

A 16 heures, MétéoFrance a placé 7 nouveaux départements en vigilance orange - soit 42 départements.

Les départements concernés sont : l'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), le Calvados (14), les Côtes-d'Armor (22), l'Eure (27), l'Eure-et-Loir (28), le Finistère (29), la Loire-Atlantique (44), le Loiret (45), la Manche (50), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), le Morbihan (56), la Moselle (57), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), le Bas-Rhin (67), le Haut-le Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), les Vosges (88), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95)

A cela s'ajoute : Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Ille-et-Vilaine (35), Haute-Saône (70) et Territoire-de-Belfort (90).

15h58

La préfecture de police de Paris appelle à la prudence, notamment sur les routes, en raison des vents violents prévus cet après-midi et qui se renforceront autour de 22 heures.

Elle conseille de limiter vos déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets, de ne pas intervenir sur les toitures ou de toucher des fils électriques tombés au sol et de ranger les objets exposés au vent.

En cas de déplacements, la préfecture demande de rester vigilants sur la route, de réduire sa vitesse et de garder les distances de sécurité.

13h48

La tempête Ciara bouleverse l'organisation des compétitions sportives sur le nord de l'Europe. De nombreuses rencontres de championnats de football professionnels ont été reportées en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Après les décisions de report entérinées dès samedi aux Pays-Bas et en Belgique, les championnats anglais et allemand ont eux aussi pris à quelques heures des coups d'envoi des mesures préventives, alors que des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km/h sont attendues sur le nord de l'Europe. La rencontre de championnat d'Allemagne entre Mönchengladbach et Cologne, prévu à 15h30, a été reportée, «le déplacement en sécurité des supporters après le match ne pouvant pas être garanti», a annoncé le Borussia Mönchengladbach, quatrième de Bundesliga. Même décision en Belgique où quatre rencontres planifiées dimanche ont aussi été reportées, dont celle opposant le Standard de Liège (4e) au leader, le FC Bruges.

En France, aucune rencontre n'a été annulée, la tempête ne devant toucher que le nord du pays, où 35 départements ont été placés en vigilance orange. Le match de la 2e journée du Tournoi des six nations contre l'Italie au Stade de France a été maintenue, de même que les trois rencontres de Ligue 1 de football, dont PSG-Lyon prévu à 21h00.

13h25



La circulation des ferries dans la Manche entre Calais et Douvres a été interrompue dimanche midi et «jusqu'à nouvel ordre» en raison de la tempête Ciara, à l'origine de vents violents soufflant sur le littoral. «Les conditions de navigation sont trop dangereuses, à cause du vent», a expliqué auprès de l'AFP la porte-parole du port de Boulogne-Calais. «A Calais comme à Douvres, les entrées et sorties de port sont extrêmement compliquées quand il y a des rafales trop violentes».

«Ce matin, plusieurs bateaux n'ont pas pu partir, et les prévisions ne permettent pas d'attendre une amélioration dans les prochaines heures», a-t-elle ajouté. Selon Météo-France, dimanche, les rafales de vent vont «se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays», et pourront atteindre «110 à 140 km/h sur les régions littorales et près des frontières nord». Trente-cinq départements de la moitié nord de la France ont été placés en alerte orange.

10h49

Les transports aérien, ferroviaire et maritime étaient perturbés dimanche au Royaume-Uni, balayé par la tempête Ciara, avec de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Le service météorologique britannique (Met Office) a placé en alerte orange pour le vent une partie du Royaume-Uni jusqu'à 21H00 (locales et GMT) dimanche, dont l'Angleterre, où se trouve la capitale Londres, et le Pays de Galles.

Une partie de l'Ecosse, particulièrement touchée, est également placée en vigilance orange en ce qui concerne les chutes de pluie. Tout le Royaume-Uni est par ailleurs placé en vigilance jaune en ce qui concerne les chutes de pluie.

Outre des perturbations dans les transports, le service météorologique a dit s'attendre à des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant et d'inondations. Il a également mis en garde contre le danger causé par les débris emportés par le vent. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés, et la compagnie aérienne britannique British Airways a dit «faire tout (son) possible pour tenter de minimiser l'impact» de la tempête.

09h43

Une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont été annulés en prévision de la tempête Ciara attendue dimanche dans le nord de l'Europe, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport. Ces annulations, décidées par les compagnies elles-mêmes, concernent les vols de Lufthansa depuis et à destination de Munich et Francfort (Allemagne), d'Eurowings (Stuttgart, Allemagne), de KLM (Amsterdam), de British Airways (Londres), ainsi que 38 vols de Brussels Airlines depuis et à destination du Royaume-Uni. D'autres annulations pourraient encore être décidées dans la journée en raison de la tempête, qui pourrait aussi occasionner des retards, a précisé la porte-parole.

L'Institut royal météorologique belge a émis une alerte orange aux vents forts pour dimanche, avec un «risque de dégâts élevé» sur tout le pays, et des rafales pouvant atteindre 130 km/h, voire plus.