Un homme meurt en tombant d’un toit, la gendarmerie doit tuer ses trois chiens pour tenter de le secourir

Un drame particulièrement marquant a eu lieu dimanche dans un village du Calvados. Un homme âgé de 69 ans est tombé de son toit, avant d’être gravement mordu par ses rottweilers. Pour lui venir en secours, les gendarmes ont été contraints de tuer trois chiens.

L’épouse de la victime a d'abord alerté les pompiers. Une fois sur place, à Acqueville, ils ont dû faire face à un problème de taille, qui les empêchait d’entrer. Cinq chiens étaient présents dans le jardin, dont trois décrits comme «très agressifs» par Ouest France.

La gendarmerie a alors été appelée pour dépêcher une équipe cynophile, avance Le Parisien. Mais impossible de calmer les trois rottweilers. Les bêtes étant «incontrôlables» et face à «l’urgence absolue» de la situation, le parquet de Caen a donné l’autorisation de les neutraliser. Les deux autres ont été rentrés dans la maison par la propriétaire.

Les secours ont alors pu intervenir auprès du sexagénaire, tombé d’environ trois mètres. Malheureusement, celui-ci avait déjà succombé. Selon Le Parisien, de graves morsures étaient visibles sur son visage. Ouest France évoque de son côté des traces sur le bras du défunt. Le journal local avance que la mort serait consécutive à la chute, et non pas aux blessures causées par les chiens. Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes exactes de la mort.