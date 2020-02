Il jette le bouledogue français de sa voisine du 4e étage : un an de prison ferme

Tahar B., père de quatre enfants et âgé de 51 ans, a été condamné lundi à deux ans de prison dont un avec sursis pour avoir jeté un bouledogue français depuis le quatrième étage d’un immeuble de Marseille, le 1er janvier.

Ce jour-là, après avoir menacé de mort sa voisine, il s’était saisi du chien et l’avait lancé par-dessus le balcon, tuant la pauvre bête. «C’est lâche et minable», a présenté l’avocate de la propriétaire, au tribunal. «C’est quelqu’un qui sème la terreur dans son immeuble. Il commence par un animal, et qui nous dit que demain ce ne sera pas un être humain ?», rapporte La Provence.

Il ne s’agissait en effet pas de la première altercation entre l’homme et des habitants de l’immeuble. «Je te tue, je te plante», avait-il une fois menacé un voisin, rapporte Le Parisien. Tahar B. est de plus très défavorablement connu de la justice, avec onze condamnations depuis 1989.

Comme défense, il a expliqué regretter son geste et ne se souvenir de rien, car sous traitement médical. Il était en arrêt maladie pour dépression au moment des faits. Un expert psychiatrique a d’ailleurs conclu à une altération du discernement. Ce qui ne l’a pas empêché d’être maintenu derrière les barreaux.