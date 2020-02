Pour Emmanuel Macron, c'est l'heure de passer au vert

La fin de quinquennat d’Emmanuel Macron sera verte. C’est, du moins, ce que le président affirme, avec l’annonce ce ce mercredi de mesures pour l’écologie et la biodiversité.

Il a réuni à l’Elysée le quatrième «Conseil de défense écologique», regroupant les ministres chargés de la transition écologique, et dont le but est d’intégrer les décisions prises dans l’action du gouvernement.

Il devait ensuite se rendre en Haute-Savoie, au refuge de Montenvers, surplombant la mer de Glace, le plus grand glacier du pays, qui souffre de la hausse des températures. Des experts seront présents pour aborder avec lui et des membres de l’exécutif le thème de la biodiversité alpine et du réchauffement climatique. Jeudi, depuis Chamonix, le chef de l’Etat doit annoncer une série de mesures concernant la protection du massif du Mont-Blanc, ainsi que son écosystème, menacé par la surfréquentation.

Si la présidence affirme être sincère dans ce virage écolo du quinquennat, impossible de ne pas pointer l’enjeu électoral qui se cache derrière le sujet. A quelques semaines des élections municipales, et alors que la dégradation de l’environnement est devenue une préoccupation majeure dans l’opinion publique, s’emparer du thème et montrer que le gouvernement agit est primordial.

En faire un axe fort de la seconde partie de son mandat, qui doit l’amener doucement à se positionner comme candidat à sa réélection à l’Elysée, répond là encore au double objectif d’action et de communication. Toujours est-il que dans les faits, les annonces sont réelles.

Constructions interdites et bâtiments démontables sur les littoraux à risque

Concernant l’érosion des côtes et le recul progressif du littoral (jusqu’à 3 mètres par an dans certaines zones du Morbihan), il sera bientôt interdit de bâtir dans les espaces menacés à court terme (30 ans). De même, des constructions seront «effacées» et des parcelles rendues à la nature, a indiqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, à Aujourd’hui en France.

Alors qu’entre 5.000 et 50.000 logements seront en péril d’ici à 80 ans, selon le gouvernement, des sommes vont être débloquées pour indemniser les habitants quittant les zones dangereuses. En parallèle, sur les côtes où le problème n'est prévu que dans plus de 30 ans, seules des constructions démontables seront autorisées. Les acheteurs seront également alertés du risque d’érosion de leur parcelle.

Inondations : faciliter le programme de prévention des crues

En France, 17 millions de personnes sont exposées au risque d’inondation. Or, seulement 7,7 millions sont couvertes par le plan de prévention des crues adapté (prise en charge par l’Etat des travaux d’aménagement pour réduire les probabilités de débordement des cours d’eau et la vulnérabilité des zones d’habitations). Le gouvernement s’apprête donc à faciliter l’accès à ce programme d’actions, en réduisant de moitié la durée de validation des dossiers à monter (il fallait parfois attendre jusqu’à six ans avant que l'administration ne les valide, raconte Aujourd’hui en France).

Près d’un tiers du territoire en «aires protégées»

Le gouvernement souhaite aussi que 30% du territoire français soit protégés. Pour cela, des nouvelles zones seront classées comme réserves naturelles, parcs nationaux ou parcs naturels régionaux. Quatre nouveaux sont ainsi d’ores-et-déjà prévus, pour le mont Ventoux, la baie de Somme, le massif des Corbières et une partie du Doubs.

LA PROTECTION DU MASSIF DU MONT-BLANC

Malmené par la surfréquentation et les incivilités (atterrissage d’un avion de tourisme près du sommet, objets – parfois insolites – montés mais pas redescendus, déchets…), le massif du Mont-Blanc doit être protégé. Emmanuel Macron doit annoncer comment. Une réservation obligatoire en refuge pour les alpinistes est notamment prévue, afin de lutter contre les bivouacs sauvages.

20 mesures à respecter pour l’Etat et ses agents

En plus des actions à mener sur le terrain, le virage écologique de la présidence doit se voir dans l'administration. Ainsi, les services de l’Etat, dont l’Elysée, doivent eux aussi se «verdir». Dans ce sens, une liste de vingt petites mesures va être bientôt dévoilée. L'une concernera par exemple le forfait mobilité durable, qui verse 200 euros par an aux salariés utilisant leur vélo pour aller travailler. Il sera étendu aux fonctionnaires.